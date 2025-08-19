Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Milyarder yatırımcı Druckenmiller’dan 132 milyon dolarlık sürpriz hamle

Milyarder yatırımcı tanley Druckenmiller, yapay zekâ çiplerinin görünmez kahramanı Entegris’e dev bir yatırım yaptı. Uzmanlara göre bu hamle, yapay zekâ rallisinin ikinci perdesinin işareti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Milyarder yatırımcı Druckenmiller’dan 132 milyon dolarlık sürpriz hamle
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 21:40
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 21:40

Ünlü yatırımcı Stanley Druckenmiller’ın son 13F raporu Wall Street’te ses getirdi. Microsoft hisselerine de girmiş olsa da asıl dikkat çeken hamlesi, çoğu yatırımcının adını bile duymadığı çip malzeme tedarikçisi Entegris’e 132,7 milyon dolarlık yapması oldu.

Druckenmiller’ın tercihi, yapay zekâ trendinde sadece parlayan yıldızlara değil, “arka plandaki kritik oyunculara” da odaklandığını gösteriyor. Filtreleme sistemleri, kimyasal kaplar ve wafer işleme araçları üreten Entegris, çip üretiminde vazgeçilmez bir halka.

YATIRIM DEFTERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Milyarder yatırımcı ikinci çeyrekte portföyünü yeniden şekillendirdi. Öne çıkan hamleler şöyle:

Yeni yatırımlar
Entegris: 132,7 milyon dolar
Microsoft: 99,9 milyon dolar ek alım
iShares Russell 2000 ETF: 72,3 milyon dolar
Citigroup: 56,7 milyon dolar

Satışlar
Capital One: 35,4 milyon dolarlık pozisyondan tamamen çıkıldı
Amazon: 26 milyon dolarlık yatırım sonlandırıldı
SpringWorks Therapeutics: 27,2 milyon dolarlık pay satıldı

Artırılan yatırımlar
Insmed: 226,8 milyon dolar
Taiwan Semiconductor (TSMC): 166 bin hisse eklenerek 173,3 milyon $’a çıkarıldı

Azaltılan yatırımlar
Coupang: yüzde 56 düşürülerek 123 milyon dolara indirildi
Barclays: yüzde 60 azaltılarak 28,8 milyon dolara geriledi

“Klasik Druckenmiller”
Druckenmiller yalnızca teknolojiye yönelmedi; sektörüne de güçlü bir dönüş yaptı. Citigroup ve Goldman Sachs’ta yeni pozisyonlar açması, ABD ekonomisinde toparlanma beklentisini işaret ediyor. Ayrıca S&P 500 ve Russell 2000 ETF’lerine yaptığı alımlar, borsanın geneline güvenini ortaya koydu.

Bu yaklaşım, onun yatırım tarzına oldukça uygun: Döngü normale dönerken, bundan ölçülü fayda sağlayacak kurumlara yönelmek.

11 MİLYAR DOLARLIK SERVET, NET STRATEJİ

Druckenmiller, 1992’de Soros ile birlikte İngiliz Sterlini üzerine açığa satışla adını duyurmuştu. Bugün 11 milyar dolarlık servetiyle Bloomberg Milyarderler Endeksi’nde 295’inci sırada. Servetinin büyük kısmı Soros sonrası kurduğu Duquesne Family Office’ten geliyor.

ETİKETLER
#yapay zeka
#yatırım
#finans
#Stanley Druckenmiller
#Entegris
#Çip Malzemesi
#Citigroup
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.