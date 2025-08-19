Milyarder yatırımcı Druckenmiller’dan 132 milyon dolarlık sürpriz hamle

Ünlü yatırımcı Stanley Druckenmiller’ın son 13F raporu Wall Street’te ses getirdi. Microsoft hisselerine de girmiş olsa da asıl dikkat çeken hamlesi, çoğu yatırımcının adını bile duymadığı çip malzeme tedarikçisi Entegris’e 132,7 milyon dolarlık yatırım yapması oldu.

Druckenmiller’ın tercihi, yapay zekâ trendinde sadece parlayan yıldızlara değil, “arka plandaki kritik oyunculara” da odaklandığını gösteriyor. Filtreleme sistemleri, kimyasal kaplar ve wafer işleme araçları üreten Entegris, çip üretiminde vazgeçilmez bir halka.

YATIRIM DEFTERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Milyarder yatırımcı ikinci çeyrekte portföyünü yeniden şekillendirdi. Öne çıkan hamleler şöyle:

Yeni yatırımlar

Entegris: 132,7 milyon dolar

Microsoft: 99,9 milyon dolar ek alım

iShares Russell 2000 ETF: 72,3 milyon dolar

Citigroup: 56,7 milyon dolar

Satışlar

Capital One: 35,4 milyon dolarlık pozisyondan tamamen çıkıldı

Amazon: 26 milyon dolarlık yatırım sonlandırıldı

SpringWorks Therapeutics: 27,2 milyon dolarlık pay satıldı

Artırılan yatırımlar

Insmed: 226,8 milyon dolar

Taiwan Semiconductor (TSMC): 166 bin hisse eklenerek 173,3 milyon $’a çıkarıldı

Azaltılan yatırımlar

Coupang: yüzde 56 düşürülerek 123 milyon dolara indirildi

Barclays: yüzde 60 azaltılarak 28,8 milyon dolara geriledi

“Klasik Druckenmiller”

Druckenmiller yalnızca teknolojiye yönelmedi; finans sektörüne de güçlü bir dönüş yaptı. Citigroup ve Goldman Sachs’ta yeni pozisyonlar açması, ABD ekonomisinde toparlanma beklentisini işaret ediyor. Ayrıca S&P 500 ve Russell 2000 ETF’lerine yaptığı alımlar, borsanın geneline güvenini ortaya koydu.

Bu yaklaşım, onun yatırım tarzına oldukça uygun: Döngü normale dönerken, bundan ölçülü fayda sağlayacak kurumlara yönelmek.

11 MİLYAR DOLARLIK SERVET, NET STRATEJİ

Druckenmiller, 1992’de Soros ile birlikte İngiliz Sterlini üzerine açığa satışla adını duyurmuştu. Bugün 11 milyar dolarlık servetiyle Bloomberg Milyarderler Endeksi’nde 295’inci sırada. Servetinin büyük kısmı Soros sonrası kurduğu Duquesne Family Office’ten geliyor.

