Önce Türkiye, şimdi İran! Komşuda şiddetli deprem oldu

Türkiye'nin komşularından İran gece yarısı depremle sarsıldı. İsfahan kenti yakınlarında deprem meydana geldi.
İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, saat 00.55'te merkez üssü İsfahan'ın kuzeydoğusundaki Zevare bölgesi olan 5,3 büyüklüğündeki sarsıntı kaydedildi.
Tahran ve Kum kentlerinde de hissedilen depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi. Sarsıntının ardından şu ana kadar herhangi bir hasar bilgisi ise verilmedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıkları olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 6,71 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5,3 olarak bildirdi.