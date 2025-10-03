Önce Türkiye, şimdi İran! Komşuda şiddetli deprem oldu

Türkiye'nin komşularından İran gece yarısı depremle sarsıldı. İsfahan kenti yakınlarında deprem meydana geldi.

İRAN'DA DEPREM PANİĞİ

İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, saat 00.55'te merkez üssü İsfahan'ın kuzeydoğusundaki Zevare bölgesi olan 5,3 büyüklüğündeki sarsıntı kaydedildi.

ÇEVRE KENTLERDE DE HİSSEDİLDİ

Tahran ve Kum kentlerinde de hissedilen depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi. Sarsıntının ardından şu ana kadar herhangi bir hasar bilgisi ise verilmedi.

TÜRKİYE DE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıkları olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 6,71 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5,3 olarak bildirdi.