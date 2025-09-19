Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Milyonluk taşınmazlara onay çıktı! İstanbul, Muğla ve Yalova'da satış

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla İstanbul, Muğla ve Yalova’daki bazı taşınmazların satışını onayladı. Bodrum’daki arazi 29,5 milyon liraya SRL İnşaat’a, Yalova Çiftlikköy’deki taşınmazlar 28 milyon liraya Onay Gayrimenkul’e, Sarıyer Gümüşdere’deki taşınmaz ise 21,7 milyon liraya İmge Grup’a satıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 09:52

İdaresi Başkanlığı (ÖİB), , ve 'daki bazı taşınmazların satışına onay verdi. ÖİB'in taşınmaz satışlarına ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milyonluk taşınmazlara onay çıktı! İstanbul, Muğla ve Yalova'da satış

Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Muğla'nın Bodrum ilçesi Gökçebel Mahallesi'ndeki taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesini teminen gerçekleştirilen sonucunda 29 milyon 529 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren SRL İnşaat Taahhüt Turizm Elektronik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti'ye satılmasına karar verildi.

Milyonluk taşınmazlara onay çıktı! İstanbul, Muğla ve Yalova'da satış

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki taşınmazların 28 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Onay Gayrimenkul Danışmanlık Ltd. Şti'ye satışı onaylandı.

Milyonluk taşınmazlara onay çıktı! İstanbul, Muğla ve Yalova'da satış

Yine mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İstanbul'un Sarıyer ilçesi Gümüşdere Mahallesi'ndeki taşınmazın 21 milyon 700 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren İmge Grup İnşaat Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye satılması kararlaştırıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın fiyatlarında dalgalanma: Haftanın son gününde gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?
Borcu olanlar açıklanacak! Hazine'den vergi için yeni tebliğ
ETİKETLER
#istanbul
#yalova
#muğla
#ihale
#özelleştirme
#Taşınmaz Satışı
#Maliye Hazinesi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.