Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Moka United, FCA onayı ardından Affiniture Cards Limited’ın satın alımını tamamladı

Moka United, Birleşik Kırallık Finansal Yürütme Kurumun’dan (Financial Conduct Authority – FCA) aldığı onay ile, Birleşik Krallık’ta lisanslı bir ödeme kuruluşu olan Affiniture Cards Limited’in satın alım sürecini tamamladı. Bu adım, şirketin küresel büyümesini ve dijital bankacılık vizyonunu kuvvetlendirmiş oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Moka United, FCA onayı ardından Affiniture Cards Limited’ın satın alımını tamamladı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 17:38

Finansal çözüm anahtarı anlayışıyla ekosisteminde fark yaratmaya devam eden Moka United aldığı onay ile global büyüme stratejisinde kritik bir eşiği geride bıraktı. Bu gelişme, şirketin uluslararası pazarlarda daha etkin şekilde konumlanmasına zemin hazırlarken, RUUT markasıyla yürüttüğü dijital banka yolculuğuna da yeni bir ivme kazandırdı.

Satın alımla birlikte küresel bir ödeme ağına doğrudan erişim elde edecek olan şirket, Affiniture Cards Limited’in Diners Club iş birliği sayesinde, uluslararası ölçekte prestijli bir ailenin de parçası oldu. Böylece Moka United, müşterilerine uluslararası alanda yenilikçi ödeme çözümleri, kısa vadeli kredi imkânları ve seçkin ayrıcalıklar sunmak üzere yeni bir adım attı.

Uluslararası pazarda dijital bankacılık yolculuğu hızlanıyor

FCA onayı ve satın alımın tamamlanması, Moka United’ın küresel büyüme stratejisinde önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Bu kritik adım, Moka United’ın uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirmesinin yanı sıra, RUUT markası altında dijital bankacılık yolculuğunu hızlandıracak bir platform sunuyor. Moka United, dijital bankacılık hizmetlerini genişletmeyi, finansal erişimi demokratikleştirmeyi ve hem kurumsal hem bireysel kullanıcılar için yeni nesil finansal çözümler sunmayı hedefliyor. Türkiye’den doğan başarı hikayesini küresel pazarlara taşıyan şirket, yenilikçi ürünleri, yapay zeka destekli altyapısı ve kapsayıcı hizmet yaklaşımıyla sektöre liderlik etmeye hazırlanıyor.

Sınır ötesi genişlemenin yol haritasını oluşturuyor

Stratejik bir satın alım olarak FCA’nın onayı, Moka United’ın sınır ötesi genişleme yol haritasını doğruluyor ve şirketin uluslararası pazarlardaki güçlü düzenleyici uyumunu vurguluyor. Bu gelişme, Moka United’ın küresel vizyonunu, finansal teknolojideki liderliğini ve dijital bankacılığın geleceğini yeniden şekillendirme taahhüdünü pekiştiriyor. Satın alımın tamamlanmasıyla birlikte Moka United, Birleşik Krallık ve diğer pazarlarda daha çevik ve kapsayıcı bir iş modeliyle faaliyet göstermeye hazır hale geliyor.

‘Güvenilirliğimizin uluslararası bir teyidi’

Moka United CEO’su Halim Memiş, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Gerçekleştirdiğimiz bu stratejik satın alım global büyüme hedeflerimizi ve İş Bankası’nın İngiltere’de dijital banka kurma vizyonunu destekleyen önemli bir adım. Moka United olarak, inovasyona dayalı fintek yaklaşımımızla sadece Türkiye’de değil, uluslararası pazarlarda da katma değer yaratıyoruz. Bu onay, sadece bir regülasyon geçişi değil; aynı zamanda fintek alanındaki uzmanlığımızın ve güvenilirliğimizin uluslararası bir teyidi niteliğinde. Yeni pazarlara açılırken kullanıcı odaklı, hızlı ve güvenli çözümlerimizle fark yaratmayı amaçlıyoruz. RUUT ile dijital banka yolculuğumuzu şimdi çok daha güçlü ve güvenilir bir altyapıyla sürdüreceğiz. Affiniture Cards Limited’ın İngiltere'deki entegrasyonu ve FCA uyumluluğu sayesinde, Avrupa’daki iş birliklerimizi ve hizmet ağımızı genişletmeye hazırız.”

Affiniture Cards Limited CEO’su Jonathan Back ise şöyle konuştu: “Birleşik Krallık’ın dinamik finansal ekosistemi, Moka United’ın uluslararası genişlemesi için ideal bir temel sunuyor. Ülkenin küresel bir finans merkezi olarak konumu, Avrupa ve uluslararası pazarlara daha kolay erişim sağlarken, fintech inovasyonu ve büyümesi için düzenlenmiş bir ortam sunuyor.”

ETİKETLER
#fintek
#Global Büyüme
#Dijital Banka
#Fca Onayı
#Finansal Çözümler
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.