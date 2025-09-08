Moka United, FCA onayı ardından Affiniture Cards Limited’ın satın alımını tamamladı

Finansal çözüm anahtarı anlayışıyla fintek ekosisteminde fark yaratmaya devam eden Moka United aldığı onay ile global büyüme stratejisinde kritik bir eşiği geride bıraktı. Bu gelişme, şirketin uluslararası pazarlarda daha etkin şekilde konumlanmasına zemin hazırlarken, RUUT markasıyla yürüttüğü dijital banka yolculuğuna da yeni bir ivme kazandırdı.

Satın alımla birlikte küresel bir ödeme ağına doğrudan erişim elde edecek olan şirket, Affiniture Cards Limited’in Diners Club iş birliği sayesinde, uluslararası ölçekte prestijli bir ailenin de parçası oldu. Böylece Moka United, müşterilerine uluslararası alanda yenilikçi ödeme çözümleri, kısa vadeli kredi imkânları ve seçkin ayrıcalıklar sunmak üzere yeni bir adım attı.

Uluslararası pazarda dijital bankacılık yolculuğu hızlanıyor

FCA onayı ve satın alımın tamamlanması, Moka United’ın küresel büyüme stratejisinde önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Bu kritik adım, Moka United’ın uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirmesinin yanı sıra, RUUT markası altında dijital bankacılık yolculuğunu hızlandıracak bir platform sunuyor. Moka United, dijital bankacılık hizmetlerini genişletmeyi, finansal erişimi demokratikleştirmeyi ve hem kurumsal hem bireysel kullanıcılar için yeni nesil finansal çözümler sunmayı hedefliyor. Türkiye’den doğan başarı hikayesini küresel pazarlara taşıyan şirket, yenilikçi ürünleri, yapay zeka destekli altyapısı ve kapsayıcı hizmet yaklaşımıyla sektöre liderlik etmeye hazırlanıyor.

Sınır ötesi genişlemenin yol haritasını oluşturuyor

Stratejik bir satın alım olarak FCA’nın onayı, Moka United’ın sınır ötesi genişleme yol haritasını doğruluyor ve şirketin uluslararası pazarlardaki güçlü düzenleyici uyumunu vurguluyor. Bu gelişme, Moka United’ın küresel vizyonunu, finansal teknolojideki liderliğini ve dijital bankacılığın geleceğini yeniden şekillendirme taahhüdünü pekiştiriyor. Satın alımın tamamlanmasıyla birlikte Moka United, Birleşik Krallık ve diğer pazarlarda daha çevik ve kapsayıcı bir iş modeliyle faaliyet göstermeye hazır hale geliyor.

‘Güvenilirliğimizin uluslararası bir teyidi’

Moka United CEO’su Halim Memiş, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Gerçekleştirdiğimiz bu stratejik satın alım global büyüme hedeflerimizi ve İş Bankası’nın İngiltere’de dijital banka kurma vizyonunu destekleyen önemli bir adım. Moka United olarak, inovasyona dayalı fintek yaklaşımımızla sadece Türkiye’de değil, uluslararası pazarlarda da katma değer yaratıyoruz. Bu onay, sadece bir regülasyon geçişi değil; aynı zamanda fintek alanındaki uzmanlığımızın ve güvenilirliğimizin uluslararası bir teyidi niteliğinde. Yeni pazarlara açılırken kullanıcı odaklı, hızlı ve güvenli çözümlerimizle fark yaratmayı amaçlıyoruz. RUUT ile dijital banka yolculuğumuzu şimdi çok daha güçlü ve güvenilir bir altyapıyla sürdüreceğiz. Affiniture Cards Limited’ın İngiltere'deki entegrasyonu ve FCA uyumluluğu sayesinde, Avrupa’daki iş birliklerimizi ve hizmet ağımızı genişletmeye hazırız.”

Affiniture Cards Limited CEO’su Jonathan Back ise şöyle konuştu: “Birleşik Krallık’ın dinamik finansal ekosistemi, Moka United’ın uluslararası genişlemesi için ideal bir temel sunuyor. Ülkenin küresel bir finans merkezi olarak konumu, Avrupa ve uluslararası pazarlara daha kolay erişim sağlarken, fintech inovasyonu ve büyümesi için düzenlenmiş bir ortam sunuyor.”