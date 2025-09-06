Nobel ödüllü ekonomist uyardı: ABD’nin mali tablosu sanılandan kötü

Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Joseph Stiglitz, CNBC’ye yaptığı açıklamada ABD’nin mali görünümüne dair sert uyarılarda bulundu. Stiglitz, Trump yönetiminin gümrük vergileriyle açıkları kapatacağı iddiasına şüpheyle yaklaşarak, firmaların tedarik zincirlerini yeniden düzenlemesiyle bu gelirlerin hızla azalacağını vurguladı. “ABD’nin mali tablosu, mevcut projeksiyonlardan çok daha kötü olacak” dedi.

FAİZLER YÜKSELİYOR, FİNANSMAN SIKINTISI KAPIDA

İtalya’daki Ambrosetti forumunda konuşan Stiglitz, tahmini reel faiz oranlarının %2’den %2,5’e çıktığını hatırlatarak bunun yönetim zafiyetinin işareti olduğunu belirtti. ABD’nin finansmanda ciddi sıkıntılar yaşayabileceğini söyleyen ekonomist, tahvil piyasalarının bu tabloya tepkide yavaş kaldığını ifade etti.

Bu hafta ABD’nin 30 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi kısa süreliğine %5 seviyesini gördü. Üstüne bir de federal temyiz mahkemesinin bazı gümrük vergilerini yasadışı bulmasıyla, Washington’ın milyarlarca doları iade etme ihtimali gündeme geldi. Uzmanlara göre bu gelişmeler uzun vadeli borçlanma maliyetlerini daha da artırıyor.

“BÜTÇE AÇIĞI BÜYÜYECEK”

Obama döneminde Ekonomik Danışmanlar Konseyi’ni yöneten Jason Furman da benzer bir tablo çizdi. Trump’ın seleflerinden miras aldığı yüksek açık yolunu sürdürdüğünü söyleyen Furman, vergi indirimleri ve harcama artışlarının toplamda mali açıdan tarafsız gibi görünse de GSYİH’nin %6’sını aşan bütçe açığını kabul etmek anlamına geldiğini dile getirdi. Borcun milli gelire oranının hızla yükseldiğini belirten Furman, bunun ipotek faizlerini artırabileceği ve yatırımları baskılayabileceği uyarısında bulundu.

YATIRIMCILAR TEDİRGİN

Piyasa aktörleri de bu görüşlere katılıyor. Aberdeen’in sabit gelir küresel başkanı Jonathan Mondillo, tahvil yatırımcılarının “hem pastadan pay almak hem de onu yemek istediğini” söyledi. Mondillo’ya göre gümrük gelirleri büyümeyi yavaşlatacak, açık harcamaları artıracak ve daha fazla borçlanmaya yol açacak. Özellikle uzun vadeli Hazine tahvilleri konusunda ciddi endişeler olduğunu vurguladı.

AVRUPA’YA DA ELEŞTİRİ

Stiglitz, ABD ile Avrupa Birliği arasında imzalanan son ticaret anlaşmasını da “kötü bir anlaşma” olarak nitelendirdi. Avrupa’nın güvenlik kaygıları nedeniyle Washington’a bağımlı kaldığını belirten ekonomist, “Trump’ın 2017’de göreve geldiğinde ABD’nin güvenilir bir ortak olmadığını anlamaları gerekirdi” sözleriyle Brüksel’i sert şekilde eleştirdi.