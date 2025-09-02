Nobel ödüllü ekonomistten sabit-coin uyarısı

2014 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Jean Tirole, sabit-coin’lerin geleceğiyle ilgili sert uyarılar yaptı. Financial Times'a konuşan Tirole, bu dijital varlıkların denetimsiz yapısının büyük risk taşıdığını söyledi. Ona göre rezervlere dair şüpheler ortaya çıktığında yatırımcılar ani bir panikle çıkış yapabilir ve sistem çöker.

Tether ve Circle gibi şirketlerin çıkardığı sabit-coin'ler, dolar gibi gerçek varlıklara sabitleniyor. ABD’de bankaların kendi dijital varlıklarını ihraç etmesinin önünü açan yasanın ardından bu ürünler daha da popülerleşti. Bugün sabit-coin piyasasının büyüklüğü 280 milyar doları bulmuş durumda.

DÜŞÜK GETİRİLİ TAHVİLLER CAZİBEYİ AZALTABİLİR

Tirole, sabit-coin'lerin ABD Hazine tahvilleriyle desteklenmesi fikrine de temkinli yaklaşıyor. Tahvillerin düşük getirileri nedeniyle bu dijital varlıkların yatırımcı gözünde cazibesini kaybedebileceğini belirtiyor. Ekonomiste göre bu durum, ihraççıların daha riskli yatırım araçlarına yönelmesine yol açabilir. Bu da rezervlerin değer kaybetmesiyle birlikte ani çöküş ihtimalini artırıyor.

"HÜKÜMET BASKI ALTINDA KALIR"

Tirole, sabit-coin’lerin sıradan kullanıcıya “güvenli bir mevduat” gibi göründüğünü ama aslında kayıplara yol açabileceğini söylüyor. Böyle bir senaryoda yatırımcıların zarar etmemesi için hükümetler devreye girmek zorunda kalabilir. Bu da kamuya milyarlarca dolarlık yük bindirebilir.

DÜZENLEME ÇAĞRISI

Ekonomist, risklerin ancak küresel düzenleyici kurumların güçlü denetimiyle yönetilebileceğini ifade ediyor. Ancak ABD yönetimindeki bazı isimlerin kripto para sektöründe kişisel çıkarları bulunduğunu hatırlatarak, bunun büyük bir soru işareti olduğunu da ekliyor.

Tirole'ün bu uyarısı, geçtiğimiz ay Avrupa Merkez Bankası’nın yaptığı açıklamaları da hatırlatıyor. ECB, dolar destekli sabit-coin’lerin para politikası kontrolünü zayıflatabileceğini vurgulamıştı. Uluslararası Ödemeler Bankası da yıl başında, sabit-coin’lerin geniş çaplı para birimi olma kriterlerini karşılamadığını açıklamıştı.