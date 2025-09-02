Tek fabrika zam yapacak tüm cihazların fiyatları etkilenecek

DigiTimes'ın aktardığına göre şirket, 5nm ve altındaki tüm çiplerde yüzde 5 ila 10 arasında zam planlıyor. Bu adımın arkasında birkaç kritik sebep var. Öncelikle ABD'nin uyguladığı yüksek gümrük tarifeleri, TSMC'nin kâr marjlarını ciddi şekilde baskılıyor. Buna ek olarak tedarik zincirindeki maliyet artışları da şirketi fiyat politikasını yeniden gözden geçirmeye zorladı.

İLK ÖNCE APPLE VE NVİDİA ETKİLENECEK

Zamdan en çok etkilenecek üretim teknolojileri arasında 5nm, 4nm, 3nm ve 2nm çipler bulunuyor. Yani Apple ve Nvidia gibi TSMC'nin en büyük müşterileri, siparişlerini daha yüksek maliyetlerle vermek zorunda kalacak.

İlginç bir detay da şu: TSMC, eski nesil çiplerde ise indirim planlıyor. Böylece daha düşük performanslı ürünlere talebi canlı tutmayı amaçlıyor.

ABD YATIRIMLARI BASKI KURUYOR

Şirketin fiyat artışında bir diğer etken de ABD'deki dev yatırımları. TSMC, Arizona'daki tesisine yönelik harcamalarını artırarak toplamda 300 milyar dolarlık yatırım sözü verdi.

Bu yatırımlar arasında gelişmiş çip üretim hatları ve paketleme süreçleri de yer alıyor. Firma, önümüzdeki yıllarda 2nm üretime geçiş için de yoğun hazırlık yapıyor.