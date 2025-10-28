Menü Kapat
Noter için 5 kez ilana çıkıldı, talip bulunamıyor! 2 milyon TL geliri var

Ekim 28, 2025 10:23

Ekim 28, 2025 10:23
Noter için 5 kez ilana çıkıldı, talip bulunamıyor! 2 milyon TL geliri var

Erzurum'a noter bulunamadığı, bu nedenle beşinci kez ilana çıkıldığı öğrenildi. Noter olarak atanmak isteyenlerin başvuru yapması gerekirken Bakanlığın bazı kolaylıklar sağladığı da aktarıldı. Erzurum Yedinci Noterliği için açılan beşinci ilan da Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte 2024 yılı gayrisafi gelirinin 2 milyon TL olduğunun tahmin edilen noter ilanının detayları...

 

NTV'de yer alan habere göre; bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 2024 yılı gayrisafi geliri 2 milyon TL olduğu tahmin edilen birinci sınıf Erzurum Yedinci Noterliği'ne beşinci defa yapılan ilana rağmen atama gerçekleşmedi.

İki defa yapılan ilana rağmen, atama yapılamayan noterliklere, üst sınıf veya aynı sınıf noterlerden, bu sınıflardan isteklinin bulunmaması halinde ise bir alt sınıf noterler arasından atama yapılabileceği ve bu fıkra kapsamında yapılacak atamalarda iki yıllık süre bir yıl olarak uygulanacak.

Noter için 5 kez ilana çıkıldı, talipli bulunamıyor! 2 milyon TL geliri var!

Buna göre, bulunduğu noterlikte bir yıllık görev süresi dolan birinci sınıf ve bir alt sınıf noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların, 1512 sayılı Kanunun 22 ve müteakip maddeleri uyarınca ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığa www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekiyor.

Başvuru sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri durumunda da yine vazgeçme taleplerinin, ilan tarihinden itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığa iletilmesi kaydıyla atama işlemlerinin değerlendirileceği aktarıldı.

ERZURUM YEDİNCİ NOTERLİĞİ NEREYE AÇILACAK?

Erzurum Yedinci Noterliği, Adnan Menderes Caddesinin Cahar Dudayev Caddeleri ile kesiştiği yerden başlayarak, E 80 Karayolu ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla E 80 Karayolunun Cahar Dudayev Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Cahar Dudayev Caddesinin Adnan Menderes Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan ada içinde, adayı çevreleyen caddelerin üzerinde ve bu caddelerin 100 metre derinliklerinde açılabilecek.

 

 


 

