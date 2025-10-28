Noter için 5 kez ilana çıkıldı, talip bulunamıyor! 2 milyon TL geliri var

Buna göre, bulunduğu noterlikte bir yıllık görev süresi dolan birinci sınıf ve bir alt sınıf noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların, 1512 sayılı Kanunun 22 ve müteakip maddeleri uyarınca ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığa www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekiyor.

Başvuru sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri durumunda da yine vazgeçme taleplerinin, ilan tarihinden itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığa iletilmesi kaydıyla atama işlemlerinin değerlendirileceği aktarıldı.