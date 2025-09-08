Belediyeden öğrencilere aylık 2500 lira destek

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek destek programı, Kocaeli'de ikamet eden ve ekonomik durumu yetersiz olan ailelerin eğitim masraflarını hafifletmeyi amaçlıyor. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamayı hedefleyen programdan, T.C. vatandaşı olan aileler faydalanabilecek.

TOPLAM 48 MİLYON LİRA YARDIM

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde de sosyal yardım alan 16 bin haneye ulaşıldığı öğrenildi. Bu kapsamda, anaokulundan liseye kadar her öğrenci için bin 500 TL kırtasiye ve bin 500 TL okul kıyafeti olmak üzere toplamda 3 bin liralık destek sağlandığı ve bu yardımın toplam tutarının 48 milyon TL'ye ulaştığı kaydedildi.

KIRTASİYE, ULAŞIM, GİYİM YARDIMI

Yeni başlatılan aylık destek programı kapsamındaki ödemeler, başvurusu onaylanan ailelerin "41 Kart"larına yapılacak. Bu destekle öğrencilerin kırtasiye, ulaşım, giyim gibi temel ihtiyaçlarına katkı sunulması hedefleniyor.

Destekten yararlanmak isteyen ailelerin, kimlik kartı ve güncel öğrenci belgesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit, Gebze, Körfez, Dilovası, Darıca, Çayırova, Gölcük, Karamürsel ve Kandıra ilçelerinde bulunan Sosyal İletişim Merkezleri'ne (SİM) başvurmaları gerekiyor. Başvuruların incelenmesinin ardından, uygun bulunan ailelerin kartlarına düzenli olarak ödeme yapılacak.