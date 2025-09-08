Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Belediyeden öğrencilere aylık 2500 lira destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılında dar gelirli ailelere yönelik yeni bir destek programı başlattı. Program kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine 9 ay boyunca aylık bin 250 TL, üniversite öğrencilerine ise 10 ay boyunca aylık 2 bin 500 TL ödeme yapılacak. İşte destek programının detayları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Belediyeden öğrencilere aylık 2500 lira destek
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 17:18
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 17:26

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek destek programı, 'de ikamet eden ve ekonomik durumu yetersiz olan ailelerin eğitim masraflarını hafifletmeyi amaçlıyor. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamayı hedefleyen programdan, T.C. vatandaşı olan aileler faydalanabilecek.

Belediyeden öğrencilere aylık 2500 lira destek

TOPLAM 48 MİLYON LİRA YARDIM

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde de sosyal yardım alan 16 bin haneye ulaşıldığı öğrenildi. Bu kapsamda, anaokulundan liseye kadar her öğrenci için bin 500 TL kırtasiye ve bin 500 TL okul kıyafeti olmak üzere toplamda 3 bin liralık destek sağlandığı ve bu yardımın toplam tutarının 48 milyon TL'ye ulaştığı kaydedildi.

Belediyeden öğrencilere aylık 2500 lira destek

KIRTASİYE, ULAŞIM, GİYİM YARDIMI

Yeni başlatılan aylık destek programı kapsamındaki ödemeler, başvurusu onaylanan ailelerin "41 Kart"larına yapılacak. Bu destekle öğrencilerin kırtasiye, ulaşım, giyim gibi temel ihtiyaçlarına katkı sunulması hedefleniyor.

Belediyeden öğrencilere aylık 2500 lira destek

Destekten yararlanmak isteyen ailelerin, kimlik kartı ve güncel öğrenci belgesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit, Gebze, Körfez, Dilovası, Darıca, Çayırova, Gölcük, Karamürsel ve Kandıra ilçelerinde bulunan Sosyal İletişim Merkezleri'ne (SİM) başvurmaları gerekiyor. Başvuruların incelenmesinin ardından, uygun bulunan ailelerin kartlarına düzenli olarak ödeme yapılacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Merkez Bankası rezervlerinde ilk kez 180 milyar dolar seviyesi aşıldı
Etiket oyunu yapan yandı! 15 bin firmaya 140 milyon lira ceza
ETİKETLER
#kocaeli
#Eğitim Desteği
#Kırtasiye Desteği
#Giyim Desteği
#Aile Yardımı
#Sosyal İletişim Merkezi
#41 Kart
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.