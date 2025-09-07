Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Otomotiv ihracat lideri: 2,7 milyar dolarla zirvede

Türkiye otomotiv endüstrisi ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artışla 2 milyar 733 milyon dolara ulaştı. Ağustos ayında en büyük ürün grubu olan tedarik endüstrisi ihracatı ise yüzde 1 artışla 1 milyar 221 milyon dolar oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Otomotiv ihracat lideri: 2,7 milyar dolarla zirvede
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.09.2025
saat ikonu 12:51
|
GÜNCELLEME:
07.09.2025
saat ikonu 12:51

Türkiye otomotiv endüstrisi ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artışla 2 milyar 733 milyon dolara ulaştı. Türkiye ihracatında yine birinci sırada yer alan endüstrinin aldığı pay ise yüzde 12,5 oldu. Yılın ilk sekiz ayında otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 12,9 artarak 26 milyar 547 milyon dolara yükseldi.

Otomotiv ihracat lideri: 2,7 milyar dolarla zirvede

Ağustos ayında en büyük ürün grubu olan tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 1 artışla 1 milyar 221 milyon dolar oldu. Binek otomobiller ihracatı yüzde 2 düşerek 705 milyon dolar olurken, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 9 düşüşle 366 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 26 artışla 272 milyon dolara, çekiciler ihracatı ise yüzde 19 artışla 127 milyon dolara yükseldi.

Otomotiv ihracat lideri: 2,7 milyar dolarla zirvede

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE BELLİ OLDU

Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olurken, bu ülkeye ihracat yüzde 8 arttı. Önemli pazarlardan İtalya’ya yüzde 19, Polonya’ya yüzde 12, Fas’a yüzde 62, Çekya’ya yüzde 21 ihracat artışı yaşandı. Buna karşılık İspanya’ya yüzde 11, Rusya Federasyonu’na yüzde 53 ihracat düşüşü oldu.
Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan ’ya ihracat yüzde 7 artarken, önemli pazarlardan İspanya’ya yüzde 48, Almanya’ya yüzde 68 artış oldu. Buna karşılık İtalya’ya yüzde 28, Slovenya’ya yüzde 14, Polonya’ya yüzde 52 ihracat düşüşü kaydedildi.

Otomotiv ihracat lideri: 2,7 milyar dolarla zirvede

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda ise Almanya’ya yüzde 343, İspanya’ya yüzde 194, Fransa’ya yüzde 36 ihracat artışı olurken; Birleşik Krallık’a yüzde 52, Slovenya’ya yüzde 19, Belçika’ya yüzde 29, İtalya’ya yüzde 46 düşüş yaşandı. Otobüs-minibüs-midibüs ihracatında Almanya, İtalya, İspanya ve Polonya’ya yüksek oranlı artışlar sağlanırken, çekiciler ihracatında ise İspanya, Almanya, Polonya ve İrlanda’ya önemli artışlar kaydedildi.

Otomotiv ihracat lideri: 2,7 milyar dolarla zirvede

Ağustosta en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya yüzde 41 artışla 499 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Fransa’ya yönelik ihracat yüzde 14 artışla 281 milyon dolara ulaştı. İspanya’ya ihracat ise yüzde 59 artışla 238 milyon dolara yükseldi. Geçen ay önemli pazarlardan Fas’a yüzde 97, Çekya’ya yüzde 19, Portekiz’e yüzde 21 ihracat artışı olurken; Birleşik Krallık’a yüzde 28, Polonya’ya yüzde 10, Belçika’ya yüzde 11, Rusya’ya ise yüzde 52 ihracat düşüşü yaşandı.

Otomotiv ihracat lideri: 2,7 milyar dolarla zirvede

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ İLK SIRADA

Ağustosta ülkeleri yüzde 72 pay ve 1 milyar 958 milyon dolar ile ülke grubu bazında ihracatta ilk sırada yer aldı. AB ülkelerine yönelik ihracat yüzde 12 artarken, Diğer Avrupa Ülkeleri’ne yönelik ihracat yüzde 28 azaldı. Ağustos ayında Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine yüzde 10, Afrika ülkelerine yüzde 23 ihracat artışı yaşanırken; Bağımsız Devletler Topluluğuna yüzde 26, Ortadoğu ülkelerine yüzde 32, Diğer Amerika ülkelerine ise yüzde 33 ihracat düşüşü kaydedildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gram altın için 5.000 TL kapısı açıldı: İslam Memiş kazanmanın yolunu açıkladı
TOBB’dan eğitime büyük katkı: 45 yeni okul açılıyor
ETİKETLER
#Almanya
#avrupa birliği
#fransa
#Türkiye Otomotiv Endüstrisi
#Otomotiv İhracatı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.