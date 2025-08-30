Menü Kapat
SON DAKİKA!
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Otopilot davasında yeni hamle: Tesla, milyon dolarlık tazminata itiraz etti

Tesla, 2019’da Florida’da meydana gelen ölümlü trafik kazası nedeniyle hakkında verilen 243 milyon dolarlık tazminat kararına itiraz etti. Şirket, Florida Güney Bölgesi Mahkemesi’nin hükmünün kaldırılmasını ya da davanın yeniden görülmesini talep ederek temyiz sürecine başvurdu.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.08.2025
saat ikonu 14:00
|
GÜNCELLEME:
30.08.2025
saat ikonu 14:00

, 2019’da meydana gelen ölümlü trafik kazasında “otopilot” sürücü destek sisteminin kusurlu bulunduğu gerekçesiyle verilen 243 milyon dolarlık cezasına karşı temyize gitti.

Şirketin Florida Güney Bölgesi Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda, kararın bozulması ya da davanın yeniden görülmesi talep edildi. Tesla’yı temsil eden Gibson Dunn hukuk bürosu, hükmedilen tazminatın fazla olduğunu savunarak, 129 milyon dolarlık tazminatın en fazla 69 milyon dolara çekilmesi gerektiğini öne sürdü. Bu durumda, şirketin kısmi sorumluluk payı dikkate alındığında ödeyeceği miktarın yaklaşık 23 milyon dolara düşeceği belirtildi.

Otopilot davasında yeni hamle: Tesla, milyon dolarlık tazminata itiraz etti

Ayrıca Tesla, 200 milyon dolarlık cezai tazminatın tamamen kaldırılmasını ya da Florida yasalarındaki sınırlama kapsamında tazminat miktarının en fazla üç katıyla sınırlandırılmasını istedi.

Otopilot davasında yeni hamle: Tesla, milyon dolarlık tazminata itiraz etti

NE OLMUŞTU?

Kaza, 2019’da George McGee’nin kullandığı Tesla aracının, yıldızları izlemek için dışarı çıkan 22 yaşındaki Naibel Benavides Leon ve erkek arkadaşı Dillon Angulo’ya çarpmasıyla gerçekleşti. Kazada Leon yaşamını yitirirken, Angulo ağır yaralandı.

Mahkeme, kazada McGee’yi telefonla meşgul olduğu için yüzde 67 oranında kusurlu, Tesla’yı ise “otopilot” sistemindeki eksikler nedeniyle yüzde 33 oranında sorumlu buldu. Jüri, Leon’un ailesi ve Angulo’nun mirasına 129 milyon dolar tazminat ile birlikte 200 milyon dolar cezai tazminat ödenmesine hükmetti. Bu kararla Tesla, “otopilot” sistemi nedeniyle ilk kez bir davada suçlu ilan edilmiş oldu.

ETİKETLER
#trafik kazası
#tesla
#tazminat
#dava
#Otopilot
#Ölümcül Kazalar
#Autonom Piloting
#Ekonomi
