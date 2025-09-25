Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Outdoor Factory’den Karayipler’e dev tema park tasarım ve uygulaması

Outdoor Factory, IAAPA Expo Europe fuarında 50 milyon dolarlık mega tema park projesini duyurdu. Isla Margarita’da hayata geçirilecek Isla Aventura, 29 dünya standartlarında atraksiyonla Karayipler’in en iddialı aile eğlence destinasyonu olmaya hazırlanıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Outdoor Factory’den Karayipler’e dev tema park tasarım ve uygulaması
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 12:47
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 12:47

Avrupa’daki eğlence ve cazibe merkezleri sektörünün en büyük uluslararası fuarı IAAPA Expo Europe, sektör liderlerini Barselona’da buluşturdu. Fuar bu yıl da birçok önemli duyuruya ve gelişmeye ev sahipliği yaptı. Outdoor Factory standında yapılan açıklamada, ’nın ’deki turizm cenneti Margarita Adası’nda 110 dönümlük aile dostu tema parkı Isla Aventura’nın hayata geçirileceği duyuruldu. Instamanve C.A. ile Outdoor Factory’nin ortak projesi olan bu yatırım, başkent Karakas’a yalnızca 40 dakikalık uçuş mesafesinde konumlanıyor ve adayı bölgenin önde gelen eğlence merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

Outdoor Factory, projede konsept tasarım, mimari projeler, oyun parkuru tedariki, tema imalatları ve işletme danışmanlığı alanlarında hizmet veriyor. 50 milyon dolarlık bu iddialı projenin 2026 yılının aralık ayında açılması bekleniyor. Proje, 29 farklı atraksiyonu kapsarken yılda 500 bin ziyaretçiyi de ağırlamayı hedefliyor. Adanın yıl boyunca süren tropikal ikliminden en iyi şekilde yararlanacak olan Isla Aventura'nın, Isla Margarita'daki ilk temalı eğlence parkı olarak 365 gün boyunca hizmet vermesi planlanıyor. Yaklaşık bir yıl süren yoğun tasarım çalışmalarının ardından Outdoor Factory ekibi, Venezuela'nın yerel kültürünü sürükleyici bir hikâyeyle ve dünya çapında ilgi çeken atraksiyonlarla harmanlayan kapsamlı bir masterplan ortaya koydu. Park, Venezuela'nın Karayip kıyılarının doğal güzelliğini sergilerken, her yaştan ziyaretçiye yönelik son teknolojiyle donatılmış temalı eğlence deneyimleri sunacak.

Outdoor Factory'nin Kurucu Ortağı Suphi Aydıner, “Bu vizyoner projeyi hayata geçirmekten dolayı son derece heyecanlıyız. Isla Aventura, temalı eğlence sektöründe 15 yıl boyunca edindiğimiz tüm deneyimleri temsil ederken, hikaye anlatımındaki uzmanlığımızı Isla Margarita'nın doğal güzelliği ile birleştiriyor. Bu proje, aileler için unutulmaz bir destinasyon yaratmakla kalmayacak, aynı zamanda Venezuela'nın Karayip bölgesinin zengin kültürünü ve cazibesini de gözler önüne serecek” dedi.

Proje sahibi ve yatırımcısı, Evandro Di Matteo ise, “Outdoor Factory ile iki yıl önce IAAPA’da başlayan yolculuğumuzu bugün somut bir projeye dönüştürmekten büyük mutluluk duyuyorum. Isla Aventura, sadece bir tema parkı değil; Venezuela’da ailelere, gençlere ve çocuklara ilham verecek kalıcı bir yatırım. Bu proje, yerel topluluklara yeni iş imkanları sağlayarak Isla Margarita’yı Karayipler’in önde gelen destinasyonlarından biri haline getirecek. Outdoor Factory’nin vizyonu ile bizim yerel değerlerimizi bir araya getiren bu iş birliği, Venezuela’yı küresel eğlence haritasına taşıyacak güçlü bir adım” değerlendirmesinde bulundu.

Proje aşamalı olarak hayata geçirilecek

Birinci fazın başarılı açılışının ardından ikinci fazda lüks bir resort oteli ve son teknoloji su parkı devreye alınarak tam kapsamlı bir eğlence kompleksi oluşturulması planlanıyor. Proje; Outdoor Factory’nin özgün hikâye anlatımıyla şekillenen tematik alanlarını, sürükleyici ve yenilikçi atraksiyonları ve dünya standartlarında gösteri programlarını bir araya getiren kapsamlı bir vizyon sunacak.

Konuya ilişkin detaylara değinen Aydıner, “Planlarımızda, Outdoor Factory’nin özgün hikâye anlatımıyla şekillenen tematik alanlara sahip, dünya standartlarında bir tema parkı ve eğlence tesisi kompleksi yer alıyor. Bu proje, tema eğlence dünyasında yeni ve heyecan verici bir dönemi başlatıyor. Yerel kültürü, sürükleyici hikâye anlatımını ve dünya çapındaki eğlence unsurlarını global ortaklarımızla bir araya getiriyoruz” dedi.

ETİKETLER
#venezuela
#Karayipler
#Tema Parkı
#Isla Aventura
#Outdoor Factory
#Iaapa Expo Europe
#Eğlence Sektörü
#Tema Parkı
#Iaapa Expo Europe
#Isla Aventura
#Outdoor Factory
#Eğlence Sektörü
#Mimari Projeler
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.