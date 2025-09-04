Patron çıldırdı! Stajyer maaşı 35 bin dolar... İşte aranan şartlar

İngiltere'nin en büyük teknoloji şirketlerinden XTX Markets'in patronu milyarder Alex Gerko, yeni projesiyle dünyanın gündemine oturdu. Yapay zeka alanındaki amansız savaşta avantaj sağlamak isteyen Gerko, 12–14 haftalık bir araştırma programı için stajyer alım ilanı açtı. İlan kapsamında lisansüstü öğrencilere 35 bin dolar (1,4 milyon TL) aylık ödemeyi planlıyor. Ayrıca işe alınan stajerlere New York’ta konaklayabilmeleri için başlangıç bonusu da ödenecek.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlan kapsamında şirket, yapay zeka alanında yayın geçmişi bulunan bilgisayar bilimi, elektrik mühendisliği, matematik veya benzeri alanlarda doktora yapan öğrencileri işe alacak. En başarılı stajyerler, New York veya Londra’da kalıcı pozisyonlar için aktif olarak değerlendirilecek.

ALEX GERKO KİMDİR?

Alex Gerko 1979 yılında Rusya'da doğdu. 2015’te Moskova’dan Londra’ya taşındıktan sonra Deutsche Bank’ta çalıştı ve ardından XTX’i kurdu. 2016 yılında ise İngiltere vatandaşlığına geçen Gerko, 2023 yılında ödediği 665 milyon sterlin tutarındaki vergi ile Britanya’nın en büyük bireysel vergi mükellefi konumuna gelerek dikkat çekti.