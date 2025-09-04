Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Patron çıldırdı! Stajyer maaşı 35 bin dolar... İşte aranan şartlar

XTX Markets şirketinin sahibi İngiliz milyarder Alex Gerko'nun yapay zeka alanında öne geçmek için yüksek ücretli bir staj programı başlatma kararı aldı. Şirket, 12–14 haftalık araştırma stajı için aylık 35 bin dolar (1,4 milyon lira) ödeyecek. İmkanlar maaşla da sınırlı değil. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Patron çıldırdı! Stajyer maaşı 35 bin dolar... İşte aranan şartlar
KAYNAK:
Financial Times
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 13:45
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 13:45

İngiltere'nin en büyük şirketlerinden XTX Markets'in patronu milyarder Alex Gerko, yeni projesiyle dünyanın gündemine oturdu. alanındaki amansız savaşta avantaj sağlamak isteyen Gerko, 12–14 haftalık bir araştırma programı için alım ilanı açtı. İlan kapsamında lisansüstü öğrencilere 35 bin dolar (1,4 milyon TL) aylık ödemeyi planlıyor. Ayrıca işe alınan stajerlere New York’ta konaklayabilmeleri için başlangıç bonusu da ödenecek.

Patron çıldırdı! Stajyer maaşı 35 bin dolar... İşte aranan şartlar
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Google'a 425 milyon dolar ceza: Kullanıcı verileri izinsiz toplandı

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlan kapsamında şirket, yapay zeka alanında yayın geçmişi bulunan bilgisayar bilimi, elektrik mühendisliği, matematik veya benzeri alanlarda doktora yapan öğrencileri işe alacak. En başarılı stajyerler, New York veya Londra’da kalıcı pozisyonlar için aktif olarak değerlendirilecek.

Patron çıldırdı! Stajyer maaşı 35 bin dolar... İşte aranan şartlar

ALEX GERKO KİMDİR?

Alex Gerko 1979 yılında Rusya'da doğdu. 2015’te Moskova’dan Londra’ya taşındıktan sonra Deutsche Bank’ta çalıştı ve ardından XTX’i kurdu. 2016 yılında ise İngiltere vatandaşlığına geçen Gerko, 2023 yılında ödediği 665 milyon sterlin tutarındaki vergi ile Britanya’nın en büyük bireysel vergi mükellefi konumuna gelerek dikkat çekti.

ETİKETLER
#Teknoloji
#yapay zeka
#finans
#staj
#Stajyer
#alex gerko
#xtx markets
#Xtx Markets
#Alex Gerko
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.