SON DAKİKA!
Ekonomi
Pegasus'a 8 ödül birden

Pegasus Hava Yolları, insan kaynakları uygulamalarıyla Brandon Hall Group HCM Excellence Awards'ta 6 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz olmak üzere toplam 8 ödül kazandı.

Pegasus'a 8 ödül birden
, , işveren markası, yetenek yönetimi, aday ve çalışan deneyimi, öğrenme ve gelişim programlarındaki başarılarıyla, Brandon Hall Group tarafından düzenlenen ve dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan ‘Mükemmeliyet Ödülleri'nde 8 ödül birden kazandı.

Pegasus'a 8 ödül birden

İŞE ALIM VE İŞVEREN MARKASINDA 4 ÖDÜL

Pegasus, Kabin Memuru İşe Alım Programı Cabin Crew Career Check ile ‘En İyi İşe Alım İletişimi ve İşveren Markası Programı' kategorisinde Altın, ‘En İyi Aday Deneyimi' kategorisinde Bronz ödül kazandı. Şirketin staj programı JumpSeat ‘En İyi Stajyer Seçme ve Oryantasyon Programı' kategorisinde Altın, genç yetenek programı GoYoung ise ‘En İyi Özgün veya Yenilikçi Yetenek Kazanımı Programı' kategorisinde Gümüş ödüle layık görüldü.

Pegasus'a 8 ödül birden

PEGASUS AKADEMİ'YE İKİ ALTIN ÖDÜL

GoLead liderlik gelişim programı ‘En İyi Karma Öğrenme Programı Uygulaması' kategorisinde, GoAhead liderlik gelişim programı ise ‘En İyi Öğrenme Programı Sonuçları' kategorisinde Altın ödül aldı.

Yetenek Yönetimi ve Çalışan Deneyiminde 2 Altın ödül

Pegasus, "En İyi Yetenek Yönetimi Stratejisi" ve "En İyi Çalışan Deneyimi" kategorilerinde 2 Altın ödül kazandı.

Pegasus'a 8 ödül birden

İNSAN KAYNAKLARINDA KÜRESEL BAŞARI

Pegasus Hava Yolları İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Dilara Oğur, "Dünyadaki en başarılı insan kaynakları uygulamalarının yarıştığı bir ortamda kazanılan bu ödüller, Pegasus'un çalışanlarına ve adaylarına sunduğu değerin uluslararası arenada güçlü bir şekilde kabul gördüğünü gösteriyor. Daha önce elde ettiğimiz başarıların devamı niteliğindeki kazandığımız bu ödüller, Pegasus'un yalnızca bir işveren olarak değil, aynı zamanda çalışanlarının gelişimine değer katan, adaylar için ilham veren bir marka olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu. Yenilikçi programlarımızla yetenekleri Pegasus'a çekmeye, gelişimlerine yatırım yapmaya ve sektörün geleceğine yön vermeye devam edeceğiz" dedi.

