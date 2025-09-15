Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
24°
 Murat Makas

Petrol fiyatları haftaya yükselişle girdi

Petrol fiyatları yeni haftaya hızlı bir başlangıç yaptı. Ukrayna’nın Rus rafinerilerine düzenlediği saldırılar ve yaptırım tehditleri, petrol fiyatlarını yukarı çekti.

Petrol fiyatları haftaya yükselişle girdi
Petrol piyasaları yeni haftaya hareketli başladı. ’nın ’daki rafinerilere yönelik saldırıları, ham petrol ve akaryakıt ihracatını sekteye uğrattı. Bu gelişme, fiyatların yükselmesine yol açtı.

BRENT VE BATI TEKSAS PETROLÜ ARTTI

ICE’de işlem gören petrolünün varili 36 cent artışla 67,35 dolara çıktı. Batı Teksas türü de 37 cent yükselişle 67,08 dolardan işlem gördü. JPMorgan’dan Natasha Kaneva liderliğindeki analistler, Primorsk’a yapılan saldırıya dikkat çekerek, bunun uluslararası petrol piyasalarını bozma isteğinin giderek arttığını belirtti.

Petrol fiyatları haftaya yükselişle girdi

TRUMP’TAN YENİ YAPTIRIM MESAJI

Başkanı Donald Trump ise Pazar günü yaptığı açıklamada, Rusya’ya yaptırım uygulamaya hazır olduğunu yineledi. Avrupa ülkelerinin de Washington’la uyumlu hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Trump, “Avrupa Rusya’dan petrol alıyor. Onların petrol almasını istemiyorum. Yaptırımları da yeterince sert değil. Ben hazırım ama onların da benimle orantılı olarak sertleşmesi gerekiyor” dedi.

Petrol fiyatları haftaya yükselişle girdi

GÖZLER FED TOPLANTISINDA

Piyasaların gündeminde yalnızca Rusya değil, ABD-Çin ticaret görüşmeleri de var. Washington’un müttefiklerinden Rusya’dan petrol alımları nedeniyle Çin ithalatına ek gümrük vergisi talebi, Madrid’de başlayan görüşmelerin tansiyonunu yükseltti.

Öte yandan yatırımcıların gözü yarın başlayacak ve çarşamba günü sona erecek Fed toplantısında. ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı, çarşamba akşamı TSİ 21.00’de açıklanacak.

TGRT Haber
