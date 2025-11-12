Petrol ve gazda zirve beklentisi zayıfladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
IEA, mevcut politikaların sürmesi halinde petrol ve doğalgaz talebinin bu on yılda değil, 2050’ye kadar artmaya devam edeceğini öngörüyor.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), enerji piyasalarına yön veren yıllık Dünya Enerji Görünümü raporunda dikkat çeken bir uyarı yaptı. Ajans, petrol ve doğalgaz talebinin bu on yılda zirve yapmayabileceğini belirterek, 2050’ye kadar kademeli bir artışın sürebileceğini bildirdi.
IEA, 2020’de rafa kaldırdığı “Mevcut Politikalar Senaryosu”nu (CPS) yeniden devreye aldı. Bu senaryo, yalnızca halihazırda yürürlükte olan enerji politikalarını baz alıyor. Rapora göre küresel petrol talebi 2035’te günde 105 milyon varile, 2050’de ise 113 milyon varile çıkabilir. Elektrikli araç satışlarının 2035 sonrası yavaşlaması ve özellikle petrokimya ile havacılık sektörlerindeki büyüme bu artışta etkili olacak.
Doğalgaz tarafında da tablo benzer. Elektrik üretiminde gazın payının %15’in üzerinde artması bekleniyor.
IEA Başkanı Fatih Birol, raporda yer alan senaryoların artan belirsizliklere yanıt niteliğinde olduğunu vurguladı: “Ekonomik, siyasi ve teknolojik belirsizlikler nedeniyle daha geniş bir senaryo yelpazesi sunmak istiyoruz.”
CPS’e ek olarak, daha kapsamlı politika önerilerini içeren STEPS (Belirlenmiş Politikalar Senaryosu) da raporda yer aldı. Bu senaryoya göre petrol talebi 2030 civarında zirveye ulaşarak düşüşe geçerken, doğalgaz talebi 2030’ların ortasına kadar büyümeye devam ediyor.
Her iki senaryoda da yenilenebilir enerji kaynaklarının payı hızla artıyor. Ancak CPS senaryosunda bu büyüme daha yavaş ilerliyor ve küresel sıcaklık artışı 2100 yılına kadar yaklaşık 3°C’ye ulaşıyor. STEPS senaryosunda ise bu artış 2,5°C ile sınırlı kalıyor.