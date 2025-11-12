Petrol ve gazda zirve beklentisi zayıfladı

YENİLENEBİLİR ENERJİ HIZ KESMİYOR

Her iki senaryoda da yenilenebilir enerji kaynaklarının payı hızla artıyor. Ancak CPS senaryosunda bu büyüme daha yavaş ilerliyor ve küresel sıcaklık artışı 2100 yılına kadar yaklaşık 3°C’ye ulaşıyor. STEPS senaryosunda ise bu artış 2,5°C ile sınırlı kalıyor.