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 | Murat Makas

Petrolde yaz etkisi: Talep arttı, ekonomi frene bastı

ABD ve Çin'de yaz aylarının getirdiği hareketlilik petrol fiyatlarını yukarı çekse de, ekonomik belirsizlikler ve ticaret gerilimi artışı sınırladı. Fiyatlar dar bir aralıkta gidip geliyor.

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Petrolde yaz etkisi: Talep arttı, ekonomi frene bastı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 11:10

Dünyanın en büyük iki petrol tüketicisi olan ve 'de yaz sezonunun başlaması, petrol piyasasında hareketliliğe yol açtı. Tatil dönemlerinde artan seyahatler ve sanayi üretimindeki mevsimsel canlanma, talebin yükseleceği beklentisini güçlendirdi. Bu da fiyatlara yukarı yönlü baskı yaptı.

TİCARET SAVAŞI DENGELERİ BOZDU

Ancak bu iyimser tabloya gölge düşüren gelişmeler de vardı. ABD'nin bazı ticaret ortaklarına uyguladığı yeni gümrük tarifeleri, küresel büyüme üzerinde baskı kuruyor. Bu da enerji tüketimi ve dolayısıyla talebi açısından soru işaretleri doğuruyor.

Petrolde yaz etkisi: Talep arttı, ekonomi frene bastı

FİYATLAR DAR ARALIKTA SEYREDİYOR

Piyasalardaki bu zıt gelişmelerin etkisiyle fiyatlar sınırlı bir bantta dalgalandı. Brent petrolün varil fiyatı 68,84 dolara çıkarken, ABD menşeli WTI türü petrol 66,77 dolara kadar yükseldi. Artış oranları ise yüzde 0,2 ile 0,4 arasında kaldı.

ÇİN'DEN GELEN VERİLER UMUT VERDİ

Yılın ikinci yarısında toparlanma bekleyen üretici ülkeler, Çin'den gelen ekonomik göstergelere umutla bakıyor. Çin ekonomisinde büyümenin yavaşladığı doğru, ancak bu düşüş, ticaret vergilerine karşı alınan önlemler sayesinde beklentilerin altında kaldı. Bu da piyasalarda panik havasının dağılmasını sağladı.

ABD'DE BENZİN TÜKETİMİ ZİRVEDE

Özellikle 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nde artan yakıt talebi dikkat çekti. Benzin tüketimindeki bu sıçrama, ABD'de yaz aylarında güçlü bir beklentisini doğrularken, stok baskılarını da dengelemiş görünüyor.

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#petrol
#çin
#talep
#fiyatları
#Abd
#Ticaret Savaşı
#Benzin Tüketimi
#Ekonomi
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