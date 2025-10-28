Piyasaların gözü Fed'in faiz kararında! Dev bankadan çarpıcı tahmin geldi

Küresel piyasaların merakla beklediği Fed toplantısı öncesi Morgan Stanley, ABD Merkez Bankası’nın bu hafta politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4,00 aralığına çekmesini bekliyor. Banka, Powell’ın “veriye bağımlı” duruşunu koruyacağını ve gevşeme sinyallerinin süreceğini öngörüyor.

Raporda, hükümetin kapanması nedeniyle önemli ABD ekonomik verilerinin açıklanmamasının Fed'i bu adımdan alıkoymayacağı belirtilirken, gelecek yıla ilişkin rehberliğin belirsizliğini koruyacağı vurgulandı. Bu nedenle Fed Başkanı Jerome Powell'ın, para politikasının 'veriye bağımlılık' ilkesine ve 'risk yönetimine' vurgu yapmayı sürdürmesi bekleniyor.

İNDİRİM BEKLENTİSİ GÜÇLÜ

Morgan Stanley, Fed'in 'gevşeme eğilimini' koruyarak ek faiz indirimi olasılığının sinyallerini vermeye devam edeceğini öngörüyor. Ancak, yeni ekonomik verilerin eksikliği nedeniyle yıl sonu ötesindeki politika netliğinin şu an için sınırlı kalabileceği ifade edildi.

Söz konusu beklenti, piyasadaki genel analist konsensüsü ile de uyumlu görünüyor. Zira tüm analistlerin bu hafta 25 baz puanlık bir indirimi fiyatladığı görülüyor.

Ancak Aralık ayı toplantısı için görüşler ayrışıyor: Bank of America (BofA), CIBC ve RBC gibi finans kuruluşları, Fed'in bu haftaki indirimin ardından bir sonraki toplantıda duraklayacağını tahmin ederken, diğer kurumlar ek indirim ihtimalini göz ardı etmiyor.