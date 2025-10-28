Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Piyasaların gözü Fed'in faiz kararında! Dev bankadan çarpıcı tahmin geldi

Küresel piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı öncesinde Morgan Stanley'den önemli bir analiz geldi. Yatırım bankası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta üst üste ikinci kez 25 baz puanlık faiz indirimi yaparak politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığına çekeceği tahmininde bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
ForInvest Haber
|
GİRİŞ:
28.10.2025
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
28.10.2025
saat ikonu 09:27

Küresel piyasaların merakla beklediği toplantısı öncesi , ’nın bu hafta politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4,00 aralığına çekmesini bekliyor. Banka, Powell’ın “veriye bağımlı” duruşunu koruyacağını ve gevşeme sinyallerinin süreceğini öngörüyor.

Piyasaların gözü Fed'in faiz kararında! Dev bankadan çarpıcı tahmin geldi

Raporda, hükümetin kapanması nedeniyle önemli ABD ekonomik verilerinin açıklanmamasının Fed'i bu adımdan alıkoymayacağı belirtilirken, gelecek yıla ilişkin rehberliğin belirsizliğini koruyacağı vurgulandı. Bu nedenle Fed Başkanı 'ın, para politikasının 'veriye bağımlılık' ilkesine ve 'risk yönetimine' vurgu yapmayı sürdürmesi bekleniyor.

Piyasaların gözü Fed'in faiz kararında! Dev bankadan çarpıcı tahmin geldi

İNDİRİM BEKLENTİSİ GÜÇLÜ

Morgan Stanley, Fed'in 'gevşeme eğilimini' koruyarak ek olasılığının sinyallerini vermeye devam edeceğini öngörüyor. Ancak, yeni ekonomik verilerin eksikliği nedeniyle yıl sonu ötesindeki politika netliğinin şu an için sınırlı kalabileceği ifade edildi.

Piyasaların gözü Fed'in faiz kararında! Dev bankadan çarpıcı tahmin geldi

Söz konusu beklenti, piyasadaki genel analist konsensüsü ile de uyumlu görünüyor. Zira tüm analistlerin bu hafta 25 baz puanlık bir indirimi fiyatladığı görülüyor.

Piyasaların gözü Fed'in faiz kararında! Dev bankadan çarpıcı tahmin geldi

Ancak Aralık ayı toplantısı için görüşler ayrışıyor: Bank of America (BofA), CIBC ve RBC gibi finans kuruluşları, Fed'in bu haftaki indirimin ardından bir sonraki toplantıda duraklayacağını tahmin ederken, diğer kurumlar ek indirim ihtimalini göz ardı etmiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Bolat duyurdu: 1923’te 50 milyon dolardan, 2025’te 390 milyar dolara büyük yükseliş
Emeklilik için zaman daralıyor! İsa Karakaş kulis bilgisi paylaştı
ETİKETLER
#fed
#jerome powell
#abd merkez bankası
#morgan stanley
#faiz indirimi
#Ekonomik Veriler
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.