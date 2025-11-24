Reuters: Getir Yemek, Uber Eats'e satılıyor

Getir Yemek'in ABD'li Uber Eats'e satışı için prensip anlaşmasına varıldığını ve Rekabet Kurumu'nun onayının beklendiğini duyuruldu.

Reuters'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Getir Food'un satışı, Abu Dabi'nin 330 milyar dolarlık egemen servet fonu Mubadala'nın Türkiye'den çıkışında bir adım daha olacak ve aynı zamanda Uber Technologies'in yemek teslimat uygulaması Uber Eats'in yerel pazar payını genişletecek.

Gizli bilgileri tartışmak için kimliklerinin açıklanmamasını isteyen konuya aşina iki kişiye göre, herhangi bir nihai satın alma anlaşması kısmen Türkiye Rekabet Kurulu tarafından başlatılan incelemeye bağlı olacak.

Önerilen satış fiyatı belirsiz ve kaynaklar nihai bir anlaşmanın gerçekleşmeyebileceğini söyledi. Bir kaynak, teklifin yetkililere "nihai onay için" sunulduğunu söyledi.

Hem Uber hem de Mubadala'dan temsilciler, önerilen işlem ve düzenleyicilerle yapılan görüşmeler hakkında yorum yapmayı reddetti. Getir, konuyla ilgili soruları Mubadala'ya yönlendirdi. Rekabet Kurulu ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.