12°
Reuters: Getir Yemek, Uber Eats'e satılıyor

Uber, BAE'li kontrol hissedarı Mubadala'dan Türk teslimat şirketi Getir'in yemek işini satın almak için bir anlaşmanın ana unsurlarında uzlaşmaya vardı ve Türk yetkililerinden onay istedi.

Reuters: Getir Yemek, Uber Eats'e satılıyor
Reuters
24.11.2025
24.11.2025
Getir Yemek'in 'li Uber Eats'e satışı için prensip anlaşmasına varıldığını ve 'nun onayının beklendiğini duyuruldu.

Reuters'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Getir Food'un satışı, Abu Dabi'nin 330 milyar dolarlık egemen servet fonu Mubadala'nın Türkiye'den çıkışında bir adım daha olacak ve aynı zamanda Uber Technologies'in yemek teslimat uygulaması Uber Eats'in yerel pazar payını genişletecek.

Reuters: Getir Yemek, Uber Eats'e satılıyor

Gizli bilgileri tartışmak için kimliklerinin açıklanmamasını isteyen konuya aşina iki kişiye göre, herhangi bir nihai satın alma anlaşması kısmen Türkiye Rekabet Kurulu tarafından başlatılan incelemeye bağlı olacak.

Önerilen fiyatı belirsiz ve kaynaklar nihai bir anlaşmanın gerçekleşmeyebileceğini söyledi. Bir kaynak, teklifin yetkililere "nihai onay için" sunulduğunu söyledi.

Reuters: Getir Yemek, Uber Eats'e satılıyor

Hem Uber hem de Mubadala'dan temsilciler, önerilen işlem ve düzenleyicilerle yapılan görüşmeler hakkında yorum yapmayı reddetti. Getir, konuyla ilgili soruları Mubadala'ya yönlendirdi. Rekabet Kurulu ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

