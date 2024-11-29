Rusya’da kur tarihi dipte, ekonomi kırmızı alarmda

29 Kasım 2024 09:45 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 09:46

Rusya’da ruble tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Merkez Bankası, enflasyonu ve döviz krizini kontrol altına almak için yıl sonuna kadar döviz alımını durdurdu. Ancak ithalat fiyatlarındaki artış ve yaptırımlar ekonomiyi daha da zorluyor.

Rusya Merkez Bankası, rubledeki hızlı değer kaybını ve sert yükselen enflasyonu kontrol altına almak için döviz piyasalarında sert adımlar attı. Banka, yıl sonuna kadar döviz alımını durdururken Çin yuanı satarak rubleyi desteklemeyi hedefliyor. Ancak ruble​, Ukrayna savaşının başladığı dönemdeki düşük seviyelere geri döndü. Çarşamba günü 1 dolar, 114 rubleyi geçti.

Bu ekonomik kriz, Rusya’daki ithalat fiyatlarını hızla artırıyor. Yaptırımlar nedeniyle yabancı yatırımların çekildiği ülke, dolara erişimde de büyük sıkıntı yaşıyor. Batı’nın uyguladığı ekonomik yaptırımlar, Rus şirketlerinin uluslararası ticaret yapmasını engellerken, ülkedeki döviz rezervlerini de eritiyor.

''PANİK ATAK'' YORUMU

Moskova’da yayımlanan Rossiyskaya Gazeta, rubledeki değer kaybını "para piyasasında panik atak" olarak nitelendirdi. Finans Bakanı Anton Siluanov ise bu durumun ihracatçılar için avantaj sağlayabileceğini, çünkü malların yabancılar için daha ucuz hale geldiğini söyledi. Ancak uzmanlar, zayıf ruble nedeniyle ithal ürünlerin fiyatlarının artacağını ve bunun enflasyonu daha da körükleyeceğini belirtiyor.

ENFLASYON​ ZİRVEDE: GIDA VE KONUT FİYATLARI UÇUYOR

Ağustos ayında yıllık enflasyon resmi olarak %9’un üzerine çıktı. Ancak ekonomistler, gerçek enflasyonun açıklanan oranların çok üzerinde olduğunu öne sürüyor. Özellikle temel gıda fiyatları hızla yükseliyor. Patates fiyatı bir yılda ikiye katlanırken, tereyağı hırsızlık olaylarını önlemek için marketlerde kilit altına alınmış durumda. Ayrıca, konut kredilerinde faiz oranlarının yükselmesi, ev sahibi olmayı zorlaştırıyor.

FAİZLER 20 YILIN ZİRVESİNDE

Merkez Bankası, enflasyonu kontrol altına almak için politika faizini %21’e yükseltti. Bu, 2003’ten bu yana görülen en yüksek seviye. Ancak bu faiz artışı, rubleyi stabilize etmek ve enflasyonu dizginlemek için yeterli olmadı. Uzmanlar, daha radikal faiz artışlarının büyümeyi durma noktasına getirebileceği konusunda uyarıyor.

''İLAÇ, HASTALIKTAN DAHA ZARARLI''

Rusya’nın önde gelen iş insanlarından Alexey Mordashov, faiz oranlarının zaten ağır bir yük haline geldiğini ve istenen sonucu vermediğini belirtti. Mordashov, “Faiz oranları enflasyonun 2,5 katı seviyesinde, ancak yine de işe yaramıyor. Bu durum modern ekonomi tarihinde nadiren görülür” dedi.

SAVAŞIN EKONOMİYE ETKİSİ AĞIR

Ukrayna ile devam eden savaş, Rusya’nın ekonomik darboğazını daha da derinleştiriyor. Batı’nın ağır yaptırımları, hem askeri hem de sivil sektörlerde üretim kapasitesini zorluyor. Rus hükümeti, savaşın maliyetlerini karşılamak için yeni ekonomik tedbirler almak zorunda kalabilir.