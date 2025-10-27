Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Meteoroloji uyardı! Buz gibi hava ve kuvvetli sağanak geliyor: Planı olanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftada da sağanak ve soğuk hava uyarısında bulundu. Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası ülkenin büyük bölümünü kış havasına sokacak. Bugün Trakya'dan başlayacak sağanak, yarın kuzey ve batı bölgelerde etkili olacak. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış görülecek. Çarşamba günü ise sıcaklıklar düşüşe geçecek. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2025
saat ikonu 07:49
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
saat ikonu 07:52

Genel Müdürlüğü yeni haftada beklenen için vatandaşları uyardı. 'nin büyük bir bölümünü soğuk ve yağışlı bir hava bekliyor. Balkanlar'dan gelen dalgası önce Trakya'yı etkisi altına alacak yarın ise kuzey ve batı bölgelerde etkisini arttıracak. Özellikle 'da yağışın yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı! Buz gibi hava ve kuvvetli sağanak geliyor: Planı olanlar dikkat

ÇARŞAMBA GÜNÜ YAĞIŞLAR BİTİYOR

Ancak çarşamba günü yağışlı sistemin yurdu terk edeceği öngörülüyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık, çarşamba günü azalarak normalle dönecek.

Meteoroloji uyardı! Buz gibi hava ve kuvvetli sağanak geliyor: Planı olanlar dikkat

BU İLLERDE KAR YAĞIŞI GÖRÜLEBİLİR

Soğuk hava sistemi Erzurum, Kars, Ardahan ve Gümüşhane'nin yüksek kesimlerine ise kar getirebilir.

Meteoroloji uyardı! Buz gibi hava ve kuvvetli sağanak geliyor: Planı olanlar dikkat

İŞTE 27 EKİM 2025 İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde Trakya'nın kuzeyinden başlamak üzere bölge genelinin yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, bölgenin kuzeyinde öğle saatlerinden sonra zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Kuzey ve Kıyı Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 23°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı bulutlu, İskenderun Körfezi ve Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii ile gece saatlerinde Antalya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C
Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 26°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı zamanla kuzeybatı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinde Eskişehir çevreleri ile Ankara ve Çankırı'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 22°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 25°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 24°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji uyardı! Sağanak, kar yağışı ve kuvvetli rüzgar!
İstanbul'daki kuvvetli sağanak bu 4 ile geçiyor! Orhan Şen'den kritik uyarı: 'Yağış buralara sürüklendi'
Kar geliyor! Meteoroloji uzmanı tek tek saydı: Bu iller beyaza bürünecek
Kar yağışı geliyor! Uzman isim uyardı: Hafta sonuna dikkat
ETİKETLER
#Türkiye
#hava durumu
#yağış
#meteoroloji
#marmara
#soğuk hava
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.