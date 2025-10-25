Menü Kapat
Editor
 | Özge Sönmez

Kuvvetli sağanak bu 4 ile geçiyor! Orhan Şen'den kritik uyarı: 'Yağış buralara sürüklendi'

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağış hayatı felç etti. Vatandaşlar ise yağışların devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. Prof. Dr. Orhan Şen'den yeni uyarı geldi. Uzman isim yağışların bu gece Anadolu yakasında devam edeceğini bildirdi.

Özge Sönmez
25.10.2025
25.10.2025
, AKOM ve uzman isimlerin uyarılarının ardından gece saatlerinde yağışa teslim oldu. Megakentte hem Avrupa hem de Anadolu yakasında sağanak bir anda bastırdı, şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Vatandaşlar ise sağanak yağışın ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. Prof. Dr. Orhan Şen'de kritik uyarı geldi. Uzman isim yağışların Anadolu yakasında devam edeceğini bildirirken, , , Zonguldak, Bartın'a dikkat çekti.

Kuvvetli sağanak bu 4 ile geçiyor! Orhan Şen'den kritik uyarı: 'Yağış buralara sürüklendi'

4 İLE DİKKAT ÇEKTİ

Akıllardaki soruyu yanıtlayan Şen, "İstanbul'da beklenen şiddette yağış sadece Avrupa yakasında biraz kuvvetli idi. Lodosun kuvvetli olası yağışı Karadeniz üzerine sürükledi. Bu gece Anadolu yakasında yağış devam edecek. Daha sonra Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın güzergahında devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kuvvetli sağanak bu 4 ile geçiyor! Orhan Şen'den kritik uyarı: 'Yağış buralara sürüklendi'
