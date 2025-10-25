Kuvvetli sağanak bu 4 ile geçiyor! Orhan Şen'den kritik uyarı: 'Yağış buralara sürüklendi'

Meteoroloji, AKOM ve uzman isimlerin uyarılarının ardından İstanbul gece saatlerinde sağanak yağışa teslim oldu. Megakentte hem Avrupa hem de Anadolu yakasında sağanak bir anda bastırdı, şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Vatandaşlar ise sağanak yağışın ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. Prof. Dr. Orhan Şen'de kritik uyarı geldi. Uzman isim yağışların Anadolu yakasında devam edeceğini bildirirken, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın'a dikkat çekti.

4 İLE DİKKAT ÇEKTİ

Akıllardaki soruyu yanıtlayan Şen, "İstanbul'da beklenen şiddette yağış sadece Avrupa yakasında biraz kuvvetli idi. Lodosun kuvvetli olası yağışı Karadeniz üzerine sürükledi. Bu gece Anadolu yakasında yağış devam edecek. Daha sonra Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın güzergahında devam edecek" ifadelerini kullandı.

