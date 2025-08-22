Selçuk Bayraktar nasıl vergi rekortmeni oldu? İşte Baykar'ın zorlu mücadelesi

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 yılının vergi rekortmenlerini açıkladı. Listenin zirvesinde, 2,77 milyar TL’lik vergi beyanıyla Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yer aldı. Milli ve yerli insansız hava araçlarıyla (İHA/SİHA) savunma sanayinde elde ettikleri başarılar, Bayraktar ailesini bu unvana taşıyan en büyük etken oldu. Ancak bu başarı hikayesinin ardında; iftiralar ve engellemeler yer aldı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK SİHA ÜRETİCİSİ!

Selçuk Bayraktar liderliğindeki Baykar, 2014 yılında geliştirdiği Bayraktar TB2 SİHA’larıyla Türkiye’nin savunma sanayinde devrim yaptı. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, terörle mücadeledesinde kritik rol oynayan, Dağlık Karabağ Savaşı ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nda adından oldukça söz ettiren TB2’ler, bugüne kadar 36 ülkeye ihraç edilerek Türkiye’nin savunma sanayi ihracatının yüzde 25’ini tek başına sırtladı.

Hiç nakdi yardım almadan ve banka kredisi kullanmadan büyüyen Baykar, Dünyanın en büyük SİHA üreticisi konumuna geldi. Savunma ve havacılık sektöründe geçen 4 yılda Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren firması Baykar, ülke ekonomisine sağladığı katkıyla da Türkiye’nin savunma ve teknolojik alanlardaki gücüne güç kattı.

ENGELLEMELERE RAĞMEN HEDEF KIZILELMA!

Bayraktar’ın başarısı, sadece teknoloji ve ekonomiyle sınırlı kalmadı. “Bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun” diyerek gençlere ilham olan ve ileri teknolojiyle buluşturan Teknofest, milyonlarca gencin ufkunu açtı. Ancak bu süreçte Bayraktar ve ekibi, “maket uçak”, “oyuncak”, “panayır” gibi küçümseyici ifadelerle karşı karşıya kaldı.

Hatta bazı siyasi isimler, “Seçimi kazanırsak SİHA’lara da dokunacağız” diyerek yerli ve milli projeleri hedef aldı. Buna rağmen, rahmetli babası Özdemir Bayraktar, abisi Haluk Bayraktar ve kendisiyle birlikte hayatını milli teknoloji hamlesine adayan Selçuk Bayraktar, hedeflerinden vazgeçmedi ve gözünü KIZILELMA’ya dikti.

KÜRESEL BİR GÜÇ HALİNE GELDİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı olması nedeniyle de eleştirilen Bayraktar, yıllarca sınır bölgelerindeki hangarlarda mesai harcayarak ülkemizin bağımsız olma yolundaki hedeflerine hizmet etti.

Eleştirilere kulak asmadan yoluna devam eden Bayraktar ve ekibi, Türkiye’yi savunma sanayinde küresel bir güç haline getirdi. Baykar’ın geliştirdiği teknolojiler, sadece Türkiye’nin değil, dünya sahnesinin de parlayan yıldızı oldu.

Selçuk Bayraktar’ın liderliğinde Baykar, “Yapılamaz” denileni yaptı, “oyuncak” denilen teknolojilerle tarih yazdı. 2024 vergi rekortmenliği, bu mücadelenin maddi anlamdaki karşılığı olarak kayıtlara geçti.