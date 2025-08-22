Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Selçuk Bayraktar nasıl vergi rekortmeni oldu? İşte Baykar'ın zorlu mücadelesi

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 2,77 milyar TL’lik vergi beyanıyla 2024’ün vergi rekortmeni oldu. İftiralar ve engellemelere rağmen TB2 SİHA’larıyla dünya sahnesinde tarih yazan Baykar, Türkiye’nin savunma sanayi ihracatının yüzde 25’ini tek başına sırtladı. Peki Selçuk Bayraktar nasıl vergi rekortmeni oldu? İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Selçuk Bayraktar nasıl vergi rekortmeni oldu? İşte Baykar'ın zorlu mücadelesi
KAYNAK:
Emir Yücel
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 15:14
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 15:14

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 yılının vergi rekortmenlerini açıkladı. Listenin zirvesinde, 2,77 milyar TL’lik vergi beyanıyla Yönetim Kurulu Başkanı yer aldı. Milli ve yerli insansız hava araçlarıyla (İHA/) savunma sanayinde elde ettikleri başarılar, Bayraktar ailesini bu unvana taşıyan en büyük etken oldu. Ancak bu başarı hikayesinin ardında; iftiralar ve engellemeler yer aldı.

Selçuk Bayraktar nasıl vergi rekortmeni oldu? İşte Baykar'ın zorlu mücadelesi

DÜNYANIN EN BÜYÜK SİHA ÜRETİCİSİ!

Selçuk Bayraktar liderliğindeki Baykar, 2014 yılında geliştirdiği Bayraktar TB2 SİHA’larıyla Türkiye’nin savunma sanayinde devrim yaptı. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, terörle mücadeledesinde kritik rol oynayan, Dağlık Karabağ Savaşı ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nda adından oldukça söz ettiren TB2’ler, bugüne kadar 36 ülkeye ihraç edilerek Türkiye’nin ihracatının yüzde 25’ini tek başına sırtladı.

Selçuk Bayraktar nasıl vergi rekortmeni oldu? İşte Baykar'ın zorlu mücadelesi

Hiç nakdi yardım almadan ve banka kredisi kullanmadan büyüyen Baykar, Dünyanın en büyük SİHA üreticisi konumuna geldi. Savunma ve havacılık sektöründe geçen 4 yılda Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren firması Baykar, ülke ekonomisine sağladığı katkıyla da Türkiye’nin savunma ve teknolojik alanlardaki gücüne güç kattı.

Selçuk Bayraktar nasıl vergi rekortmeni oldu? İşte Baykar'ın zorlu mücadelesi

ENGELLEMELERE RAĞMEN HEDEF KIZILELMA!

Bayraktar’ın başarısı, sadece teknoloji ve ekonomiyle sınırlı kalmadı. “Bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun” diyerek gençlere ilham olan ve ileri teknolojiyle buluşturan , milyonlarca gencin ufkunu açtı. Ancak bu süreçte Bayraktar ve ekibi, “maket uçak”, “oyuncak”, “panayır” gibi küçümseyici ifadelerle karşı karşıya kaldı.

Selçuk Bayraktar nasıl vergi rekortmeni oldu? İşte Baykar'ın zorlu mücadelesi

Hatta bazı siyasi isimler, “Seçimi kazanırsak SİHA’lara da dokunacağız” diyerek yerli ve milli projeleri hedef aldı. Buna rağmen, rahmetli babası Özdemir Bayraktar, abisi Haluk Bayraktar ve kendisiyle birlikte hayatını milli teknoloji hamlesine adayan Selçuk Bayraktar, hedeflerinden vazgeçmedi ve gözünü KIZILELMA’ya dikti.

Selçuk Bayraktar nasıl vergi rekortmeni oldu? İşte Baykar'ın zorlu mücadelesi

KÜRESEL BİR GÜÇ HALİNE GELDİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı olması nedeniyle de eleştirilen Bayraktar, yıllarca sınır bölgelerindeki hangarlarda mesai harcayarak ülkemizin bağımsız olma yolundaki hedeflerine hizmet etti.

Selçuk Bayraktar nasıl vergi rekortmeni oldu? İşte Baykar'ın zorlu mücadelesi

Eleştirilere kulak asmadan yoluna devam eden Bayraktar ve ekibi, Türkiye’yi savunma sanayinde küresel bir güç haline getirdi. Baykar’ın geliştirdiği teknolojiler, sadece Türkiye’nin değil, dünya sahnesinin de parlayan yıldızı oldu.

Selçuk Bayraktar nasıl vergi rekortmeni oldu? İşte Baykar'ın zorlu mücadelesi

Selçuk Bayraktar’ın liderliğinde Baykar, “Yapılamaz” denileni yaptı, “oyuncak” denilen teknolojilerle tarih yazdı. 2024 vergi rekortmenliği, bu mücadelenin maddi anlamdaki karşılığı olarak kayıtlara geçti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bir asırlık bağımsızlık mücadelesi! Nuri Demirağ'dan Özdemir Bayraktar'a uzanan başarı yolculuğu
ETİKETLER
#Gündem
#teknofest
#savunma sanayi
#selçuk bayraktar
#baykar
#siha
#Savunma Teknolojileri
#Vergi Rekoru
#Yerli Teknoloji
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.