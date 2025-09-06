Menü Kapat
 Banu İriç

Sermaye piyasalarında hareketlilik: SPK kararları açıkladı

Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde 7 şirket için kararları açıkladı. Bedelsiz sermaye artırımı ve 11 borçlanma aracı başvurularına dair onaylar duyuruldu.

Sermaye piyasalarında hareketlilik: SPK kararları açıkladı
06.09.2025
06.09.2025
saat ikonu 00:14

(), 7 sermaye artırımına ve 11 borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay verdi.

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Vakıf Finansal Kiralama AŞ'nin 1,5 milyar liralık, Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 400 milyon liralık, Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret AŞ'nin 181 milyon 500 bin 903 liralık, Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 75 milyon 800 bin liralık, Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 164 milyon 750 bin liralık, Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 299 milyon 900 bin liralık ve Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 160 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

Sermaye piyasalarında hareketlilik: SPK kararları açıkladı

KURUL KARARLARI AÇIKLADI

Kurul, Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri AŞ'nin 1 milyar liralık, TEB Arval Araç Filo Kiralama AŞ'nin 2 milyar liralık, Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AŞ'nin 500 milyon liralık, Kent Finans Faktoring AŞ'nin 823 milyon liralık, Fair Finansman AŞ'nin 100 milyon liralık, Oyak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 25 milyar liralık, Fibabanka AŞ'nin 25 milyar liralık, Kayatur Filo Kiralama AŞ'nin 4 milyar liralık, Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 388 milyon liralık, Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler AŞ'nin 400 milyon liralık ve Destek Yatırım Bankası AŞ'nin 36 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verdi.

Qinvest Portföy Yönetimi AŞ'nin Qinvest Portföy Yönetimi AŞ SME FUND TR Endüstriyel Şirketler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin veren Kurul, katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebini olumlu karşıladı.

Global Menkul Değerler AŞ’nin yurt dışında emir iletimine aracılık faaliyet izni verilmesine ilişkin başvurusunu olumlu karşılayan Kurul, Golden Global Portföy Yönetimi AŞ’nin faaliyet izni ile portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı yetki belgesi verilmesi ile işletme adı olarak "Golden Global Portföy" ifadesinin kullanılmasına izin verdi.

Sermaye piyasalarında hareketlilik: SPK kararları açıkladı

1 KİŞİYE İDARİ PARA CEZASI

SPK, Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda 1 kişiye 1 milyon 466 bin 490 liralık idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Net Holding AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunan 6 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar veren Kurul, ayrıca Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 20 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.

