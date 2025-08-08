Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Doğrudan satışta yeni dönem: 10 milyon sermaye ve yetki belgesi zorunluluğu

Ticaret Bakanlığı, doğrudan satış sistemlerine yönelik kapsamlı bir yönetmelik yayımladı. Artık doğrudan satış şirketleri en az 10 milyon TL ödenmiş sermayeye sahip olacak ve faaliyet gösterebilmek için yetki belgesi alacak.

AA
08.08.2025
08.08.2025
tarafından hazırlanan “Doğrudan Satışlar Hakkında ” Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme, doğrudan satış sistemlerinde tüketici haklarını güçlendirmeyi, piyasa düzenini sağlamayı ve suistimalleri önlemeyi hedefliyor.

Yeni yönetmelikle birlikte doğrudan satış şirketleri için asgari sermaye şartı 10 milyon TL olarak belirlendi. Ayrıca Türkiye’de yerleşik bankalarda en az 3 milyon TL tutarında bloke hesap bulundurma zorunluluğu getirildi. Şirketler, faaliyete başlamadan önce Ticaret Bakanlığı’ndan doğrudan satış yetki belgesi almak zorunda olacak.

SİSTEM YENİ ÜYE KAZANDIRMAYA YOĞUNLAŞMAMALI

Yönetmelik, hızlı zenginlik vaatleri ve sisteme katılım için baskı yapılması gibi uygulamaları yasakladı. Sistemin, yeni üye kazandırma üzerinden değil, mal veya hizmet satışına dayanması gerektiği vurgulandı.

Doğrudan satış şirketlerinin, perakende satış karı hariç olmak üzere doğrudan satıcılara sağladığı komisyon, prim ve benzeri menfaatler, yıllık net satışların yüzde 50’sini aşamayacak. Yeni üye kazanımına dayalı ödemeler ise toplam menfaatlerin yüzde 30’unu geçemeyecek.

TÜKETİCİYE 30 GÜN CAYMA HAKKI

Tüketiciler, doğrudan satış yoluyla aldıkları mal veya hizmetlerden 30 gün içinde koşulsuz cayma hakkı kullanabilecek. Şirketler, cayma hakkı kullanılan ürünlerin bedelini 30 gün içinde iade etmekle yükümlü olacak.

Halihazırda faaliyet gösteren doğrudan satış şirketleri, en geç 30 Ocak 2026’ya kadar yeni düzenlemelere uyum sağlayarak yetki belgesi başvurusunda bulunmak zorunda olacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Osimhem transferi sonrası Bakanlık harekete geçti! Rekor KDV cezası
Ucuz konut almanın riskli ama avantajlı yolu: Aynı dairede yüzde 30 farklı fiyat!
ETİKETLER
#ticaret bakanlığı
#yönetmelik
#tüketici hakları
#Doğrudan Satış
#Piyasa Düzeni
#Ekonomi
