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 | İrem Çınar

SGK devreye girdi! Terör mağdurlarına aylık bağlanmasında yeni gelişme

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), terör olaylarında mağdur olanlar için geçici bir adım attı. Mahkeme kararı bulunan ancak zarar tespiti komisyonlarından onay alamayanlara aylık bağlanabilecek. Ancak kalıcı çözüm için yasal düzenlemenin şart olduğu belirtiliyor. Detayları gazeteci Ahmet Kıvanç açıkladı.

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KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
06.05.2025
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
06.05.2025
saat ikonu 10:13

Terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle mağdur olan vatandaşların maddi zararları, Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında karşılanıyor. Zarar gören kişilere tazminat ödenirken, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve engelli hale gelenlere SGK tarafından aylık bağlanıyor. Ancak bu yardımların alınabilmesi için bazı önemli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Detayları Habertürk'ten Ahmet Kıvanç yazdı...

ZORUNLU BAŞVURU SÜRESİ

Zarar gören kişinin ya da mirasçılarının, olayın öğrenilmesinden itibaren 60 gün; her halükarda olayın meydana gelmesinden itibaren bir yıl içinde valiliğe başvurmaları gerekiyor. Başvurunun ardından valilik bünyesinde oluşturulan zarar tespit komisyonu, olayın terör eylemi kapsamında olup olmadığına dair değerlendirme yapıyor.

SGK devreye girdi! Terör mağdurlarına aylık bağlanmasında yeni gelişme

AYLIK TUTARLARI VE ÖDEME SÜRECİ

Engelli hale gelen kişilere çalışma gücündeki kayıp oranına göre aylık bağlanıyor:

Birinci derece engellilere: 9.619 TL
İkinci derece engellilere: 7.695 TL
Üçüncü derece engellilere: 5.771 TL

Hayatını kaybedenlerin eş ve çocuklarına da toplam 9.619 TL tutarında aylık, hisseleri oranında paylaştırılıyor. Bu ödemeler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılmakla birlikte, kaynağı Hazine tarafından karşılanıyor. SGK’nın ödeme yapabilmesi için zarar tespit komisyonu kararı ve diğer belgelerin ilgili valilik tarafından kuruma iletilmesi gerekiyor.

SGK devreye girdi! Terör mağdurlarına aylık bağlanmasında yeni gelişme

MAHKEME KARARIYLA AYLIK BAĞLANABİLECEK

Bazı durumlarda zarar tespit komisyonları, olayın terör eylemi kapsamında olup olmadığına dair değerlendirme yapmadan, başvuruları süre aşımı veya eksik evrak gibi gerekçelerle reddediyor. Bu durum, birçok vatandaşın mağduriyet yaşamasına yol açıyor.

Ancak İçişleri Bakanlığı'nın SGK’ya gönderdiği yazıya göre, olayın terörle mücadele kapsamında gerçekleştiğini gösteren adli, idari veya askeri belgeler varsa, zarar tespit komisyonu kararına gerek kalmayabilir. SGK da bu doğrultuda uygulamasını esnetti. Buna göre; tazminat başvurusu reddedilmiş olsa bile, dosyada kesinleşmiş bir mahkeme kararı varsa ve bu kararda olayın terör kapsamında gerçekleştiği belirtilmişse, aylık bağlanabilecek. Daha önce dava açıp kazanan kişiler de mahkeme kararı ile SGK’ya başvurduklarında aylık almaya başlayabilecekler.

SGK devreye girdi! Terör mağdurlarına aylık bağlanmasında yeni gelişme

YASAL DÜZENLEME YAPILMASI ŞART

SGK ve İçişleri Bakanlığı yetkilileri, bu konuda yetkili makamların kim olduğuna dair açık bir yasal düzenleme yapılmasının zorunlu olduğunu vurguluyor. SGK’nın geçici çözümü mağduriyetleri kısmen azaltırken, sorunun kalıcı çözümü için kanun değişikliğine ihtiyaç duyuluyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Terör mağdurlarının hakları nelerdir?
Terör mağdurları için ölüm yardımı ve harcırah ödenmesi, Sosyal Güvenlik Kurumunca dul ve yetim aylığı bağlanması, faizsiz konut kredisi verilmesi, şehit çocuklarından yükseköğretimde katkı payı alınmaması, iş hakkı sağlanması, elektrik ve su ücreti indirimi, özel öğretim kurumlarından ücretsiz yararlanması, SGK tarafından öğrenim yardımı yapılması, ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanması sağlanan kolaylık ve avantajlar sağlanmıştır.
ETİKETLER
#sosyal güvenlik kurumu (sgk)
#Terör Mağdurları
#Ekonomi
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