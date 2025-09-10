Şirketler kriptoyla hisse uçuruyor: Küçük oyuncular dev sıçrama yaptı

ABD’de giderek daha fazla şirket, hisse senedi fiyatlarını yukarı taşımak için kripto paralara yöneliyor. Değeri düşen hisselerini toparlamak isteyen firmalar, yatırımcı ilgisini kripto alımlarıyla canlı tutuyor.

Geçtiğimiz hafta bu trendin iki çarpıcı örneği görüldü. Küçük ölçekli şirketler Eightco Holdings ve Caliber Companies, kripto yatırımlarını duyurduktan sonra borsada adeta uçuşa geçti.

EİGHTCO’NUN WORLDCOİN HAMLESİ

Pazartesi günü, Sam Altman’ın desteklediği Worldcoin’i satın alacağını açıklayan Eightco Holdings’in hisseleri önce yüzde 5.600 fırladı, ardından yüzde 3.000 seviyesinde dengelendi. Daha önce adı pek bilinmeyen şirket, tek bir duyuruyla yatırımcıların radarına girdi.

CALİBER’İN CHAİNLİNK ÇIKIŞI

Salı günü ise ticari gayrimenkule odaklı Caliber Companies benzer bir stratejiyle öne çıktı. Şirket, ilk Chainlink token alımını tamamladığını duyurdu. Bunun üzerine hisseler yüzde 2.132 yükselerek 48 dolara kadar ulaştı. Yönetim, bunun düzenli alımların sadece başlangıcı olduğunu açıkladı.

BİTMİNE’DEN ETHEREUM VE TOM LEE HAMLESİ

Haziran ayında Ethereum alımı için 250 milyon dolar toplayan madenci BitMine Immersion da dikkat çekmişti. Şirket, aynı dönemde ünlü borsa boğası Tom Lee’yi yönetim kurulu başkanı yaptı. Hisseler dört günde yüzde 2.954 artışla 135 dolara kadar tırmandı.

İLHAM KAYNAĞI: MİCHAEL SAYLOR

Kripto hazine yatırımlarının öncüsü MicroStrategy, bu trendin ilham kaynağı. Michael Saylor’ın yönetimindeki şirket şu anda 638.460 Bitcoin’e sahip. Bu miktar, toplam arzın

yaklaşık yüzde 3’üne denk geliyor. MicroStrategy’nin hisseleri 2020’den bu yana yüzde 2.300 yükseldi.

ÇILGINLIK MI, STRATEJİ Mİ?

Ancak bu parabolik yükselişler herkesi ikna etmiyor. Ünlü kısa vadeli satıcı Jim Chanos, kripto hazine stratejilerini “gülünç” olarak nitelendiriyor. Chanos’a göre, şirketlerin yalnızca finansal varlık alıp bunun üzerinden değer yaratması uzun vadede sürdürülebilir değil.