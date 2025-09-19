Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
22°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Ali Osman Polat

SPK'dan dev onay: Milyarlarca liralık sermaye hamlesi

SPK, 12 şirketin borçlanma, 6 şirketin sermaye artırımı başvurusunu onayladı! Milyarlarca liralık dev hamle piyasaları hareketlendirdi.

SPK'dan dev onay: Milyarlarca liralık sermaye hamlesi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 02:30
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 02:30

(), haftalık bülteninde büyük çaplı kararlar açıkladı. 12 şirketin borçlanma aracı ihracı, 2 şirketin tahsisli, 4 şirketin bedelsiz sermaye artırımı onaylandı. Ayrıca, izinsiz işlem yapan 15 internet sitesine erişim engeli getirildi.

PİYASALARA MİLYARLIK DOPİNG

SPK, Prizma Pres Matbaacılık ve Merko Gıda’nın tahsisli sermaye artırımı başvurularını onayladı. Sanifoam Endüstri’nin 225 milyon TL, Silverline Endüstri’nin 305 milyon TL, Koç Metalurji’nin 2 milyar 45 milyon TL ve Yeşil Gayrimenkul’ün 1 milyar 52 milyon 867 bin TL’lik bedelsiz sermaye artırımları da yeşil ışık yaktı. Bu hamleler, piyasalarda hareketlilik yaratacağa benziyor.

SPK'dan dev onay: Milyarlarca liralık sermaye hamlesi

BORÇLANMAYA DEV ONAY

Kurul, Turk İlaç’ın 2 milyar TL, Nurol Yatırım Bankası’nın 25 milyar TL, Borlease Otomotiv’in 2,5 milyar TL gibi dev borçlanma aracı ihraçlarına izin verdi. Ayrıca, KT Sukuk Varlık Kiralama’nın 2 milyar TL, ZKB Varlık Kiralama’nın 1 milyar TL ve Bereket Varlık Kiralama’nın 50 milyar TL’lik kira sertifikası başvuruları onaylandı. Toplamda milyarlarca liralık finansman piyasaya sürülecek.

SPK'dan dev onay: Milyarlarca liralık sermaye hamlesi

YASA DIŞINA GEÇİT YOK

SPK, izinsiz kaldıraçlı işlem yaptıran 15 internet sitesine erişim engeli için hukuki işlem başlattı. Ayrıca, 4 kişiye toplam 24 milyon TL’yi aşan idari para cezası kesildi, 14 gerçek kişi hakkında suç duyurusu yapıldı. Doğru Bağımsız Denetim AŞ, SPK’nın yetkili denetim kuruluşları listesine eklendi.

TGRT Haber
