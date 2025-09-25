Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Starbucks'ta kriz büyüyor: İşten çıkarmalar başlıyor, dükkanlar kapatılacak

Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden Starbucks yeniden yapılandırma için dükkan kapatma ve personel sayısını azaltma kararı aldı. Filistin destekçileri tarafından boykot kapsamına alınan Starbucks hızlı mali kayıpları toparlayamadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Starbucks'ta kriz büyüyor: İşten çıkarmalar başlıyor, dükkanlar kapatılacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 23:54
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 23:54

ABD merkezli kahve zinciri , yeniden yapılandırma planı kapsamında, Kuzey Amerika'daki bazı kahve dükkanlarını kapatacağını ve personel sayısını azaltacağını duyurdu.

Starbucks, söz konusu planına dair ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna bildirimde bulundu.

Starbucks'ta kriz büyüyor: İşten çıkarmalar başlıyor, dükkanlar kapatılacak

Bildirimde, şirketin yönetim kurulunun "Starbucks'a Dönüş" stratejisi kapsamındaki yeniden yapılandırma planını onayladığı ifade edildi.

Şirketin, bu stratejinin bir parçası olarak mevcut portföyünü incelediği belirtilen bildirimde, markayla uyumlu bir fiziksel ortam sunmayan ve uygun finansal performans göstermeyen kahve dükkanlarının kapatılacağı aktarıldı.

Bildirimde, şirketin kahve dükkanlarına ve müşterilere daha yakın yatırımlara öncelik verirken, destek organizasyonunu da yeniden yapılandıracağı kaydedildi.

Dükkan kapanışlarının çoğunun bu mali yılın sonuna kadar tamamlanmasının beklendiği belirtilen bildirimde, "Şirket, dükkan kapanışları, destek organizasyonunun dönüşümü ve diğer yeniden yapılandırma faaliyetleriyle ilgili olarak yaklaşık 1 milyar dolarlık bir maliyetin ortaya çıkacağını tahmin ediyor ve bu maliyetin yüzde 90'ı Kuzey Amerika işine ait." ifadesi kullanıldı.

Bildirimde, toplam yeniden yapılandırma giderlerinin yaklaşık 150 milyon dolarının çalışanların ayrılma tazminatları, yaklaşık 400 milyon dolarının şirket tarafından işletilen mağaza varlıklarının elden çıkarılması ve değer kaybı, yaklaşık 450 milyon dolarının ise sözleşme süresi dolmadan mağaza kapanışları nedeniyle oluşacak maliyetleri içereceğinin tahmin edildiği belirtildi.

900 PERAKENDE HARİCİ POZİSYON ORTADAN KALDIRILACAK

Starbucks Üst Yöneticisi Brian Niccol, ortaklara konuya ilişkin yazdığı mektupta, Kuzey Amerika'daki şirket tarafından işletilen toplam dükkan sayısının 2025 mali yılında yaklaşık yüzde 1 azalacağını bildirdi.

Perakende harici personel sayısını ve giderleri daha da azaltacaklarını belirten Niccol, bunun yaklaşık 900 perakende harici pozisyonu ortadan kaldırmayı da içerdiğini ifade etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Starbucks'ta soğuma sürüyor! Kahve devinin tadı kaçtı
ETİKETLER
#Starbucks
#Dükkan Kapanışları
#İşletme Yeniden Yapılandırma
#Personel Azaltma
#Kuzey Amerika
#Finansal Performans
#Perakende Harici Pozisyonlar
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.