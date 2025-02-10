Tam 1,57 milyar dolarlık hamle! Dev varlık fonundan Türkiye’ye tarihi yatırım

Norveç Varlık Fonu, 2024 sonu itibarıyla Türkiye'deki şirketlere 1,5 milyar dolar yatırım yaptı ve bu yatırım, fonun Türkiye'ye yaptığı en büyük yatırım olarak kayıtlara geçti. Fonun portföyünde Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş) ve Astor Enerji A.Ş. olmak üzere iki enerji şirketine ait yaklaşık 90 milyon dolar değerinde hisse yer alıyor.

NORVEÇ VARLIK FONU, TÜRKİYE’DE VİTES YÜKSELTTİ

Anadolu Ajansı'nın Norveç Varlık Fonu'nun denetiminden sorumlu kuruluş Norges Bank'tan edindiği bilgilere göre, fonun portföyünde Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş) ve Astor Enerji A.Ş. olmak üzere iki enerji şirketine ait yaklaşık 90 milyon dolar değerinde hisse yer alıyor.

EN BÜYÜK YATIRIM KOÇ HOLDİNG'E

· Koç Holding, Türkiye'deki varlık fonunun en büyük hisse yatırımını alan şirket oldu. Fon, şirketin yaklaşık 115,6 milyon dolarlık toplam yatırımıyla şirketin %0,90 hissesine sahip.

· Fon, Akbank'a 113,53 milyon dolar, Birlesik Mağazalar AŞ'ye (BİM) 111,38 milyon dolar, Türk Hava Yolları'na 82,96 milyon dolar, Turkcell'e 77,42 milyon dolar yatırım yaptı.

· Fonun Türkiye portföyündeki en büyük hisse payı, 63,97 milyon dolar yatırım tutarıyla %3,10 paya sahip olduğu MLP Sağlık Hizmetleri AŞ'de bulunuyor.

· Aksa Akrilik Kimya Sanayii ve İş Yatırım, her birinde %3'lük paya sahip fonla onu takip etti.

· Bu şirketlerin hisselerine yatırılan toplam tutar sırasıyla 42,64 milyon dolar ve 62,30 milyon dolar oldu.

TÜRKİYE’YE GÜVEN ARTIYOR

Norveç Varlık Fonu, 2001 yılından bu yana Türkiye'de mütevazı yatırımlar yaptıktan sonra, 2008'den bu yana Türk şirket hisselerindeki hisselerini artırdı. Norveç Varlık Fonu ayrıca Türkiye'de ulaştırma, kimya, otomotiv, yazılım ve çelik sektörlerinde faaliyet gösteren büyük şirketlerdeki hisselerle de ilgileniyor.

NORVEÇ’İN GELECEĞİ TÜRKİYE’YE YATIRIM YAPIYOR

Fonun gelirlerinin yalnızca küçük bir yüzdesi Norveç hükümetinin kullanımına sunuluyor ve çoğunluğu gelecek nesiller için ayrılıyor. Geçtiğimiz yıl 63 ülkede 8 bin 659 şirkete yatırım yapan fon, son yıllarda yenilenebilir enerji projelerine yoğun yatırım yapıyor. Fonun piyasa değeri 31 Aralık 2024 itibarıyla 19,75 trilyon Norveç kronuna (1,74 trilyon dolar) ulaştı.

YATIRIMLAR KATLANARAK ARTIYOR

Fonun Türkiye'deki yatırımları 2021'de 485 milyon dolardan 2022'de 1,2 milyar dolara, 2023'te ise 1,3 milyar dolara çıktı. Son yatırımı 1,57 milyar dolar olan fon, bugüne kadar Türkiye'ye yaptığı en büyük yatırım oldu. Fon geçen yıl 222 milyar dolarlık rekor yıllık kâr bildirdi, bu kron cinsinden şimdiye kadarki en yüksek yıllık kâr. Bu kârlılıktaki en önemli etkenin ABD teknoloji hisselerindeki 'ralli' olduğu belirtildi.