Tamamlayıcı Emeklilik'te şifre 38,75! İsa Karakaş 'fırlayacak' dedi

Hükûmet, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemiyle ekonomiyi kurtaracak bir "tasarruf can simidi" atmayı umuyor. Ama gerçekler o kadar parlak mı? Gelin, istihdam üzerindeki maliyetlere ve tarafların tutumlarına bakalım- ve neden bu rüyanın suya düşme ihtimalinin yüksek olduğunu görelim.

Ülkemizdeki tasarruf oranları maalesef istenen düzeyde değil. Gelişmiş ülkelerle kıyaslayınca durum iç açıcı değil: ABD, İsviçre, İngiltere, Hollanda, Japonya, Kanada, Avustralya gibi devlerde emeklilik fonları trilyon dolarları bulmuş.