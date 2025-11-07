Menü Kapat
17°
 | Bengü Sarıkuş

Tarıma 50 milyar liralık destek: 2026 bütçesine ek ödenek kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin önergeler görüşüldü. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda oybirliğiyle kabul edilen önergeyle Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçesine, tarımsal üreticilerin desteği için 50 milyar lira daha ödenek eklendi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.11.2025
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
07.11.2025
saat ikonu 09:19

TBMM Plan ve Komisyonunda oybirliğiyle kabul edilen önergeyle Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçesine, tarımsal üreticilerin ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanabilmesi için 50 milyar lira ödenek eklendi.

Tarıma 50 milyar liralık destek: 2026 bütçesine ek ödenek kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin milletvekillerinin önergeleri de görüşüldü. AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan önerge oybirliğiyle kabul edildi.

Tarıma 50 milyar liralık destek: 2026 bütçesine ek ödenek kabul edildi

Önergeye göre, Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli ve Kar Payı Destekli Fon Kullandırılmasına Dair Kanun uyarınca , Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Katılım Bankası tarafından tarımsal üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanabilmesini teminen Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine 50 milyar lira ödenek ilave edilecek.

