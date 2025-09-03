Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Benim Sayfam
32°
Ekonomi
Tarlada 30 kuruş, şehirde 9 lira: Karpuzun fiyatı 70 km’de 30 kat arttı!

Bursa’nın verimli topraklarıyla öne çıkan Karacabey Ovası’nda bu yıl yoğun ekim yapılması sonucu tarlada kilosu 30 kuruşa kadar gerileyen karpuz, kent merkezinde yaklaşık 30 katı fiyata satışa sunuluyor.

Geçtiğimiz yıl salçalık domateste zarar eden çiftçiler, bu sezon ekim alanlarını daralttı. 150 bin dekardan 90 bin dekara düşürülen domates ekimi yerine ve mısır tercih edildi. Ancak özellikle karpuzdaki yoğun ekim, piyasalarda beklenmedik bir tabloyu beraberinde getirdi.

KARPUZ FİYATLARI DÜŞTÜ

Karacabey Ovası’nda tarladan çıkış fiyatı kilosu 70 kuruştan başlayan karpuz, hasadın diğer bölgelerle aynı döneme denk gelmesi nedeniyle 30 kuruşa kadar geriledi. Çekirdeksiz karpuz 3-5 lira aralığında satılırken, yoğun ekilen alaca karpuz fiyatların dibe vurmasına yol açtı.

Tarlada 30 kuruş, şehirde 9 lira: Karpuzun fiyatı 70 km’de 30 kat arttı!

“ÜRETİMDE DENGE YOK”

Karacabey Ziraat Odası 2. Başkanı Ramazan Düzen, karpuz piyasasının çiftçiyi hüsrana uğrattığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
“70 kuruştan başladı, 30 kuruşa kadar düştü. Çekirdeksiz karpuz biraz daha değerli olsa da alaca karpuz ekimi bu yıl çok fazlaydı. Fiyatlar adeta çöktü. Üretimde denge sağlanamıyor, her yıl farklı ürüne yöneliyor. Zararını kapatmaya çalışırken daha da kötü duruma düşüyor.”

Tarlada 30 kuruş, şehirde 9 lira: Karpuzun fiyatı 70 km’de 30 kat arttı!

TARLADA 30 KURUŞ, MARKETTE 11 LİRA

Karacabey Ovası’nda kilosu 30 kuruşa kadar gerileyen karpuz, sadece 70 kilometre ötede 30 kata yakın fiyat farkıyla satılıyor. Bursa merkezindeki market ve pazarlarda karpuzun kilosu 8,90 ile 11 lira arasında alıcı buluyor.

TGRT Haber
