Temu için çanlar çalıyor! Yapılan test sonuçları korkunç: Tedbir gelebilir

Ticaret Bakanlığı'nın tüm uyarılarına rağmen halen Türkiye'ye temsilci atamayan Temu için alarm verildi. Çin menşeili siteden alınan bazı ürünler ciddi sağlık riski oluşturuyor. Siteden alınan ayakkabılar teste sokulunca korkunç gerçek ortaya çıktı. Ürünlerin yüzde 50'sinde kanserojen ve ağır metal tespit edildi.

"TEDBİRİN ELİ KULAĞINDA"

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten, Çinli Temu’dan dernek olarak ayakkabı siparişi verdiklerini ve gelen ayakkabıları laboratuvarda analiz ettirmeleri sonucunda yüzde 50’sinde kanserojen ve ağır metal tespit edildiğini söyledi.

Analiz sonuçlarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a da sunduklarını ifade eden İçten “Tüketici üzerinde ciddi risk oluşturduğunu anlattık” dedi. Bakan Bolat’ın konuyla ilgili yakın zamanda yeni bir düzenleme yapılacağını söylediğini açıklayan İçten “Tedbirin eli kulağında diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

"EŞİT ŞARTLARDA YARIŞMA DERDİNDEYİZ"

Temu’dan gelen ürünlerin teste ya da Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) gibi ürün güvenlik sistemlerine bağlı olmadığını ifade eden İçten “Türkiye’de herhangi bir platformun mal satmasına karşı değiliz ama eşit şartlarda yarışma derdindeyiz. 2024 verilerine göre, Temu’dan 8 milyon çift ayakkabı bu şekilde gelmiş. Türkiye’de yıllık 72 milyon çift ithalat olduğu düşünüldüğünde yüzde 10’dan fazlası bu platformdan geliyor. Temu, ülkede 200 orta ölçekli ayakkabı üretim firmasının kapanmasına sebep oldu. Ülkemize yıllık 200 milyon dolarlık ayakkabı satıyorlar” dedi.

Başta Çin menşeili Temu olmak üzere bu tarz firmaların geçtiğimiz yıl Türkiye’de yaklaşık 43 milyar lira ciro yaptığı, rakamın bu yıl 83 milyar liraya ulaşmasının beklendiği öğrenildi. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneğinin (ETİD) raporuna göre yabancı menşeili e-Ticaret platformlarının bu yıl Türkiye’de 500 milyar liralık katma değer kaybına yol açacağı tahmin ediliyor.