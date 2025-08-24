Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Okul ürünlerine sıkı takip

Okulların açılmasına sayılı günler kaldı, anne-babalar ise kırtasiye alışverişi yapmak için harekete geçti. Ticaret Bakanlığı ise harekete geçti. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimleri yoğunlaştırıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Okul ürünlerine sıkı takip
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.08.2025
saat ikonu 13:02
|
GÜNCELLEME:
24.08.2025
saat ikonu 13:02

Ticaret Bakanlığı, yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken 81 ilde kırtasiye ve okul ürünlerini denetlemeye başladı. Reklam Kurulu da kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamaları yakın takibe aldı.

Söz konusu ürünlere ilişkin gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapılıyormuş algısı oluşturulan indirimli satış reklamları ve uygulamalar, Kurulca dikkatle izleniyor. Ürün tanıtımlarının, tüketicileri satın almayı düşündüğü mal veya hizmetlerin nitelikleri veya bileşenleri konusunda açık ve gerçeğe uygun bilgilendirmesi gerekiyor.

Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Okul ürünlerine sıkı takip

ÜRÜNLER DETAYLI İNCELENİYOR

Bakanlık da Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu kapsamında yaptığı denetimlerde, kırtasiye ürünlerinde kullanımı yasaklanmış kimyasalları ve çocukların fiziki olarak zarar görebileceği kısımları akredite laboratuvar testleriyle inceliyor.

Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Okul ürünlerine sıkı takip

Mevzuata uygun olmadığı tespit edilen ürünlerin piyasaya arzının yasaklanması, toplatılması, risk hakkında duyuru yapılması gibi tedbirler alınıyor. Ayrıca, bu ürünleri piyasaya arz edenlere idari para cezası uygulanıyor.

Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Okul ürünlerine sıkı takip

TEK TEK İNCELENİYOR

Kimyasal açıdan ürünlerin içinde kanserojenik madde olup olmadığı kontrol ediliyor. Ürünlerde azot, ftalat formaldehit gibi uçucu bileşenler ve alerjenler bulunup bulunmadığına bakılıyor.

Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Okul ürünlerine sıkı takip

Fiziksel kontroller de yapılarak, ürünün mekanik dayanıklılığı kontrol ediliyor. Özellikle 3 yaş altı çocuklarda risk olan, ürünün mekanik zorlanmasıyla ortaya çıkabilecek küçük parçalar değerlendiriliyor.

Ambalaj kontrolüyle CE işaretine, içindekiler kısmının uygun olup olmadığına, ithalatçı ya da imalatçı bilgisinin yer alıp almadığına bakılarak, son kullanım tarihi gibi bilgiler inceleniyor.

Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Okul ürünlerine sıkı takip

TÜRKÇE UYARILARIN BULUNDUĞU ÜRÜNLER SATIN ALINMALI

Bakanlıkça yapılan bilgilendirmeler doğrultusunda, velilerin de imalatçı veya ithalatçının açık adı ve adresinin bulunduğu ürünleri tercih etmesi gerekiyor. Markası ve modeli belli olan, üzerinde Türkçe uyarıların bulunduğu ürünlerin satın alınması önem taşıyor.

Oyuncak şeklinde olan veya oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde de hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dair ibarelerin ve diğer uyarıların bulunup bulunmadığına bakılması önem arz ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Okul alışverişinin bedeli cep yakıyor! 12 bin liraya varan masraf çıktı
2025 okul servis ücretleri ne kadar belli oldu mu?
ETİKETLER
#Kİrtasiye Ürünlerİ
#Okul Ürünlerİ
#Tüketİcİ Koruma
#Eğİtİm/öğretİm
#Tüketİcİ İlgİlİ Haberler
#Yasakkimİsyaller
#Ürün Güvenlİğİ
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.