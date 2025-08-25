Ticaret Bakanlığı'ndan ithalata damping önlemi! Teşmil ve soruşturma kararı

Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ ile birlikte bazı ürünlerde mevcut önlemlerin genişletilmesi ve yeni soruşturmaların başlatılması karara bağlandı.

ZİNCİR İTHALATINA TEŞMİL KARARI

Yapılan incelemeler sonucunda, Avrupa Birliği (İspanya hariç) menşeli muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı ithalatında, Çin menşeli ürünler için yürürlükte olan dampinge karşı önlemden kaçınma dışında geçerli bir gerekçe bulunmadığı tespit edildi.

Bu değerlendirme sonrası, Çin menşeli zincir ithalatında uygulanan 1.200 ABD doları/ton dampinge karşı önlem, AB ülkeleri (İspanya hariç) menşeli ithalata da teşmil edildi.

POLİÜRETAN SUNİ DERİ İTHALATINA SORUŞTURMA

Bakanlığın aldığı bir diğer karar ise poliüretan suni deri ithalatına yönelik oldu. BAE, İtalya ve Mısır menşeli “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş deri taklidi ürünler” için soruşturma açıldı.

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, söz konusu ülkelerden yapılan ithalatın mevcut önlemleri etkisiz kılıp kılmadığının araştırılması amacıyla sürecin başlatıldığını duyurdu.