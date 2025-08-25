Menü Kapat
Editor
 | Banu İriç

Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na trafik cezası! Paylaştığı videoyla kendini ihbar etti

Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Ankara-Niğde Otoyolu hatırası diyerek hız yaptığı videoyu paylaştı. Aracıyla 223 kilometreye varan hız yaptığı tespit edilen Uraloğlu sosyal medyadan ceza makbuzunu yayınladı. Bakan, bu durumu "Kendimi ihbar etmiş oldum" diyerek aktardı.

25.08.2025
25.08.2025
Abdülkadir Uraloğlu aşırı hız yaptığı videosundan dolayı 9 bin 267 liralık yedi. Bakan Uraloğlu Ankara - Niğde Otoyolu'ndaki son durumu incelemek için direksiyona geçtiği anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Uraloğlu bu yayının ardından kendisini fark etmeden ihbar ettiğini ve jandarma tarafından kendisine ceza kesildiğini aktardı.

Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na trafik cezası! Paylaştığı videoyla kendini ihbar etti

"VİDEO İLE KENDİMİ İHBAR ETMİŞ OLDUM"

Uraloğlu paylaşımında şunları söyledi:

"Ankara - Niğde Otoyolu’nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum.

Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunlu bir durumdur.

Otoyol Jandarmamız tarafından gerekli cezai işlem de uygulanmıştır. Bundan sonra çok daha dikkatli davranacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım."

