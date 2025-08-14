Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Ticari süt işletmelerince 934 bin 745 ton inek sütü toplandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artarak 934 bin 745 ton olarak belirlendi.

Ticari süt işletmelerince 934 bin 745 ton inek sütü toplandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.08.2025
10:28
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
10:31

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin süt ve üretimi verilerine göre Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 arttı, Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 arttı.

Ticari süt işletmelerince 934 bin 745 ton inek sütü toplandı

TÜİK raporuna göre toplanan inek sütü miktarı, haziranda yıllık bazda yüzde 0,9 yükselerek 934 bin 745 ton oldu. Ocak-haziran döneminde ise 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 0,8 artışla 5 milyon 769 bin 506 tona yükseldi. İçme sütü üretimi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,7 artışla 124 bin 852 ton oldu. Bu yılın 6 ayında da içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 6,9 artışla 830 bin 958 tona çıktı.

Ticari süt işletmelerince 934 bin 745 ton inek sütü toplandı

üretimi, haziran 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 2,6 artarak 115 bin 531 tona çıkarken, ocak-haziran döneminde yıllık bazda yüzde 3,8 artışla 660 bin 563 tona ulaştı. İnek peyniri üretimi haziranda yıllık bazda 5,4 yükselişle 66 bin 19 tona, ocak-haziran döneminde yüzde 1,8 artışla 414 bin 151 tona yükseldi.

Ticari süt işletmelerince 934 bin 745 ton inek sütü toplandı

Söz konusu ayda ayran ve kefir üretimi yüzde 11,7 artışla 88 bin 403 tona çıktı. Tereyağı ve sade yağ üretimi de yüzde 18,8 artışla 9 bin 129 ton oldu. Ocak-haziran döneminde ayran ve kefir üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 artarak 486 bin 756 tona, tereyağı ve sade yağı üretimi yüzde 11,2 yükselişle 58 bin 553 tona ulaştı.

Ticari süt işletmelerince 934 bin 745 ton inek sütü toplandı

Mayısta 999 bin 348 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı haziranda yüzde 6,5 azaldı. Aynı dönemde 131 bin 232 ton olan içme sütü üretimi haziranda yüzde 4,9 düşüş kaydetti.

Ticari süt işletmelerince 934 bin 745 ton inek sütü toplandı
