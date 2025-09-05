TİGEM’den dev satış: 3 Bin 320 küçükbaş hayvan açık artırmayla satılacak

TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, toplam 3 bin 320 küçükbaş hayvanı canlı ağırlıkları üzerinden partiler halinde satışa sunacak. Satışa sunulan hayvanlar arasında 1.800 merinos, 600 kıvırcık, 720 T. Tahirova ve 200 Kıvırcık-T. Tahirova yer alıyor.

İhale, 18 Eylül saat 11.00’de işletmenin idare binasında gerçekleştirilecek ve Alım-Satım ile İhale Komisyonu huzurunda açık artırma usulüyle yapılacak. İhale için belirlenen muhammen bedel ise 27 milyon 862 bin 875 TL olarak duyuruldu.

TİGEM NEDİR?

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), ülke tarımının en kritik girdileri arasında yer alan sertifikalı tohum ve üstün vasıflı damızlık materyallerin üretimi ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteriyor. Özerk bir yapıya sahip olan kurum, sorumluluğu sermayesi ile sınırlı tüzel kişiliğe sahip bir İktisadi Devlet Teşekkülü olarak görev yapıyor.