Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

TİGEM’den dev satış: 3 Bin 320 küçükbaş hayvan açık artırmayla satılacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), merinos, kıvırcık ve tahirova cinsi toplam 3 bin 320 küçükbaş hayvanın satışına yönelik ihale düzenledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TİGEM’den dev satış: 3 Bin 320 küçükbaş hayvan açık artırmayla satılacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 13:50
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 13:50

TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, toplam 3 bin 320 küçükbaş hayvanı canlı ağırlıkları üzerinden partiler halinde satışa sunacak. Satışa sunulan hayvanlar arasında 1.800 merinos, 600 kıvırcık, 720 T. Tahirova ve 200 Kıvırcık-T. Tahirova yer alıyor.

İhale, 18 Eylül saat 11.00’de işletmenin idare binasında gerçekleştirilecek ve Alım-Satım ile İhale Komisyonu huzurunda usulüyle yapılacak. İhale için belirlenen muhammen bedel ise 27 milyon 862 bin 875 TL olarak duyuruldu.

TİGEM’den dev satış: 3 Bin 320 küçükbaş hayvan açık artırmayla satılacak

TİGEM NEDİR?

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), ülke tarımının en kritik girdileri arasında yer alan sertifikalı tohum ve üstün vasıflı damızlık materyallerin üretimi ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteriyor. Özerk bir yapıya sahip olan kurum, sorumluluğu sermayesi ile sınırlı tüzel kişiliğe sahip bir İktisadi Devlet Teşekkülü olarak görev yapıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bankaların asıl kazanç kapısı ortaya çıktı: Vatandaştan alınan masraflara tepki büyüyor!
Veliler dikkat! Özel okullarda zam hesaplaması değişti
ETİKETLER
#açık artırma
#küçükbaş hayvan
#Tİgem
#Hayvan Satış
#Merinos
#Kıvırcık
#T. Tahirova
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.