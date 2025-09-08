Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

TMSF, Maydonoz Döner'i satıyor! İşte istenen rakam

Hakkında FETÖ soruşturması başlatılan ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından el konulan Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satılıyor. İşte istenen rakam...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TMSF, Maydonoz Döner'i satıyor! İşte istenen rakam
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 10:26
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 10:26

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (), Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışı için ihaleye çıktı. TMSF'nin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

“Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”; Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Altı G Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Sümer Entegre Et Sanayi ve Ticaret AŞ, Enerca Gıda Yönetim Danışmanlığı AŞ ve Deta Ambalaj Kağıt Plastik Temizlik Gıda İthalat İhracat AŞ’nin, franchise sistemiyle çalışan “Maydonoz Döner” isimli döner restoranları zinciri ile yine franchise sistemi ile çalışan “My Fried Chicken” isimli çıtır tavuk restoran zinciri işletmelerinin et ve tavuk işletmeciliği faaliyetlerine özgülenmiş mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşuyor.

TMSF, Maydonoz Döner'i satıyor! İşte istenen rakam

İŞTE İSTENEN RAKAM

Bütünlük için muhammen bedel 2 milyar 801 milyon TL olarak belirlenirken, ihaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 280,1 milyon TL olacak. İhale 15.10.2025 tarihinde, saat 11:00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacak.

MAYDONOZ DÖNER'E NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Maydonoz Döner hakkında soruşturması başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, daha önce TMSF tarafından kayyum atanan firma yetkililerinin kendi hesaplarından ve şirket hesaplarından örgüte aidiyet bağlarını arttırmak, örgütten kopmaları önlemek adına FETÖ iltisaklı, KHK ile ihraç edilmiş asker, öğretmen, kamu görevlileri olmak üzere birçok kişiye bağış, kar payı, hisse bedeli, elden alınan borç ve benzeri açıklamalı para transferleri gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

TMSF, Maydonoz Döner'i satıyor! İşte istenen rakam

Devam eden çalışmalarda restoran zincirinin 74 şubesi hakkında düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları detaylıca incelenmişti. Toplam 29 şubede, ortaklık bilgisi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydı olmayan, FETÖ soruşturması geçirmiş kişilere gayri resmi ortaklıkla istihdam sağlandığı belirlenmişti.

İDDİANAMENİN AYRINTILARI

Savcılıkça hazırlanan 281 sayfalık iddianamede, örgütün, ülke içerisinde güncel yapılanma faaliyetlerini canlandırmak istediği, uzun yıllar boyunca sürdürdüğü gizlilik stratejisini uygulamaya devam ettiği ve bu kapsamda yeni örgütsel terimler kullandığı belirtilmişti.

Soruşturma kapsamında alınan MASAK raporları ile tanık beyanları, şüpheli ifadeleri, HTS kayıtları ve tapelere de iddianamede yer aldı. Şubelerin, FETÖ ile iltisaklı ailelere destek amacıyla kurulduğu ortaya çıktı. Ayrıca, illerde bayilik verilecek kişilerin örgütle iltisaklı olanlardan seçildiği belirlendi.

TMSF, Maydonoz Döner'i satıyor! İşte istenen rakam

NE KADAR CEZA İSTENİYOR?

İddianamede, 46'sı tutuklu 70 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 14 yıl 2'şer aydan 28 yıl 4'er aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Devlet yardımını aldınız mı? Doğum, eğitim, evlilik ve cenazede maddi destek
Yeni OVP açıklandı: İşte önümüzdeki 3 yılın enflasyon, büyüme ve işsizlik hedefleri
ETİKETLER
#fetö
#ihale
#tmsf
#Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
#Maydonoz Döner
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.