TOKİ sosyal konutlarında 25.000 kontenjan onlar için ayrıldı! İşte başvuru şartları

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde, 25 bin konutu kapsayan kontenjan, engelli vatandaşlar için ayrıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 81 ili kapsayan Yüzyılın Konut Projesi’nde inşa edilecek konutların yüzde 5’i engelli vatandaşlara tahsis edilecek. Bu kontenjandan yararlanmak isteyenlerin ise TOKİ tarafından belirlenen engelli başvuru şartlarını taşımaları beklenecek…
TOKİ engelli başvuru şartları ile ilgili detaylar gündemden düşmüyor. Bakanlık tarafından ayrılan 25 bin kontenjandan faydalanmak isteyen vatandaşlar da diğer adaylar gibi 10 Kasım itibariyle başvurularını yapmaya başladı. Dar gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sağlayan projede engelli vatandaşlar için yüzde 5 oranında kontenjan ayrıldığı belirtildi. Diğer yandan başvuruların fazla olması durumunda engelli vatandaşlar arasında da hak sahibi belirleme kurası çekileceği kaydedildi.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında ev sahibi olmak isteyen tüm vatandaşların karşılaması gereken asıl şartlar bulunuyor. Diğer yandan Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile gazilere, engelli vatandaşlara, emeklilere, gençlere ve çok çocuklu vatandaşlara ayrılan kontenjanlardan faydalanmak isteyenlerin de karşılaması gereken özel şartlar bulunuyor. Buna göre TOKİ 500 bin konut projesinde 25 bin konut engelli vatandaşlar için ayrıldı.
TOKİ sosyal konut başvurusunda bulunabilmek için tüm vatandaşların karşılaması gereken koşulların ilk sırasında 18 yaşını doldurmuş olmak ve en az 10 yıldır T.C. vatandaşı olmak maddeleri bulunuyor.
Bununla birlikte TOKİ başvurularında gelir durumuna da bakılacak. Bu kapsamda hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olarak belirlendi. Yani bu gelir seviyesinin üzerinde olan vatandaşlar TOKİ sosyal konut başvurusunda bulunamayacak.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvurularında kritik detaylardan biri de kişilerin ev sahibi olmaması. Eş ve çocukları da dahil olmak üzere tapuda kayıtlı bağımsız konutu ve/veya TOKİ ile sözleşmesi bulunanlar, hisseli ev tapularında ise gayrimenkulün hissesinin değeri 1 milyon TL’yi geçen vatandaşlar, TOKİ başvurularından eli boş dönecek.
TOKİ başvurusu yapacakların ikamet şartına da oldukça dikkat etmesi gerekiyor. Zira başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranıyor. Yani eğer bulunduğunuz bölgede 12 aydan az süredir yaşıyorsanız TOKİ başvurunuz olumsuz yanıtlanıyor.
TOKİ, engelli vatandaşlara” konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayıracak. BU da 500 bin konut içinde 25 bin konuta karşılık geliyor. Bunun için ise vatandaşların en az yüzde 40 engelli raporuna sahip olması gerekiyor.
Engelli vatandaşların, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az %40 engelli olduğuna dair) “Belgeyi”de başvuru sırasında ibraz etmesi gerekiyor.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamalara göre TOKİ 500 bin sosyal konut projesine ilk 5 günde yapılan başvuru sayısı 3 milyona yaklaştı. 19 Aralık’ta son bulacak başvurular için önümüzdeki günlerde de büyük bir katılım bekleniyor. Bu çerçevede TOKİ engelli kontenjanının yani 25 bin başvurunun aşılması durumunda ise yine engelli vatandaşlar arasında hak sahipliği kura çekilişi yapılacak.