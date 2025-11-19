TOKİ sosyal konutlarında 25.000 kontenjan onlar için ayrıldı! İşte başvuru şartları

TOKİ SOSYAL KONUT GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

TOKİ sosyal konut başvurusunda bulunabilmek için tüm vatandaşların karşılaması gereken koşulların ilk sırasında 18 yaşını doldurmuş olmak ve en az 10 yıldır T.C. vatandaşı olmak maddeleri bulunuyor.

Bununla birlikte TOKİ başvurularında gelir durumuna da bakılacak. Bu kapsamda hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olarak belirlendi. Yani bu gelir seviyesinin üzerinde olan vatandaşlar TOKİ sosyal konut başvurusunda bulunamayacak.