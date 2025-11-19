BKM yolsuzluk soruşturması! Emrah Şener için flaş karar

Kategoriler
İstanbul
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi’ndeki yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener, hapsi şartıyla tahliye edildi.
Şener, konutunu terketmeme ve yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmak suretiyle sulh ceza mahkemesi kararıyla tahliye edildi.