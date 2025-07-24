Tonlarca altın satın aldılar! Merkez bankalarını bile solladılar

Dünya Altın Konseyi'nin EMEA kıdemli analisti Krishan Gopaul'un aktardığına göre, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Fonu (SOFAZ), ikinci çeyrekte 16 ton altın alımı gerçekleştirdi. Bu alımla birlikte SOFAZ'ın yılın ilk yarısındaki toplam net alımı 35 tona, toplam altın rezervi ise 181 tona ulaştı. Bu miktar, fonun toplam varlıklarının yaklaşık %29'unu oluşturuyor.

Fonun yatırım politikasına göre bu seviye, altın için izin verilen maksimum pozisyon anlamına geliyor. Yani SOFAZ artık daha fazla altın alamaz durumda. Bu durum, fonun altına olan güveninin ne kadar yüksek olduğunu da gösteriyor.

MERKEZ BANKALARI GERİ KALIYOR

SOFAZ'ın alımları, bu yıl birçok merkez bankasını geride bırakmış durumda. Yılın ilk yarısında sadece Polonya daha fazla altın alımı yaptı; resmi rezervlerine 67.2 ton altın ekledi. Çin Merkez Bankası da dokuz ay üst üste altın alımı yaparak dikkat çekiyor. Ancak bu alımların toplamı mayıs itibarıyla 16.9 tonla sınırlı kaldı.

Öne çıkan diğer alımlar ise şöyle:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası: 14.9 ton

Kazakistan: 14.7 ton

Çekya Merkez Bankası: 9.2 ton

Hindistan Merkez Bankası: 3.42 ton

3.000 DOLAR SEVİYESİ YENİ NORMAL OLABİLİR

Uzmanlara göre, merkez bankalarının ve egemen fonların altına olan yoğun ilgisi, fiyatların güçlü bir zeminde kalmasını sağlıyor. Bu trendin sürmesi halinde altın fiyatlarının 3.000 dolar/ons seviyesinin altına inmesi pek olası görünmüyor.

Geçen ay yayımlanan anketler de bu tabloyu destekliyor. Dünya Altın Konseyi'nin yıllık merkez bankası araştırmasına göre, katılımcıların %95'i önümüzdeki 12 ayda küresel altın rezervlerinin artmasını bekliyor. Kendi rezervlerini artırmayı planlayan merkez bankası oranı ise %29'dan %43'e yükselmiş durumda.

Bir diğer araştırma ise OMFIF tarafından yapıldı. Buna göre, önümüzdeki 12-24 ay içinde merkez bankalarının %32'si altın varlıklarını artırmayı planlıyor. Bu oran, son beş yılın en yüksek seviyesi.