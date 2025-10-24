Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Türkiye'nin hububat ve bakliyat ihracatı yüzde 4,2 arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Türkiye'den yılın 9 ayında 219 ülke ve serbest bölgeye 9 milyar 48 milyon 108 bin dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.10.2025
saat ikonu 12:42
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
saat ikonu 12:45

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgiye göre, , , yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, ocak-eylül döneminde 219 ülke ve serbest bölgeye 8 milyon 582 bin 605 ton ürün sattı. Bu karşılığında 9 milyar 48 milyon 108 bin dolar gelir elde eden sektör temsilcileri, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını değer bazında yüzde 4,2 artırdı.

Türkiye'nin hububat ve bakliyat ihracatı yüzde 4,2 arttı

ÇİKOLATA VE KAKAO ÜRÜNLERİ ZİRVEDE

En çok ihraç edilen ürün, 971 milyon 696 bin dolarla ve içeren ürünler olurken, onu sırasıyla 790 milyon 420 bin dolarlık ayçiçek tohumu, 723 milyon 308 bin dolarla tatlı, bisküvi ve gofret ürünleri takip etti. Çikolata ve kakao içeren ürünlerin ihracatı miktarda yüzde 6,2, gelirde ise yüzde 61,7 arttı.

Türkiye'nin hububat ve bakliyat ihracatı yüzde 4,2 arttı

EN FAZLA İHRACAT NEREYE YAPILDI?

En fazla ihracat, 2 milyar 929 milyon 44 bin dolarla Orta Doğu ülkelerine yapıldı. İkinci sırada 2 milyar 134 milyon 304 bin dolarla Afrika, üçüncü sırada ise 1 milyar 242 milyon 104 bin dolarla Avrupa ülkeleri yer aldı.

Irak, 1 milyar 302 milyon 104 bin dolarla en çok ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 647 milyon 934 bin dolarla ABD, 495 milyon 427 bin dolarla Suriye izledi. İhracat, geçen yılın aynı dönemine göre ABD'ye yüzde 38,8, Suriye'ye ise yüzde 34,6 arttı.

Türkiye'nin hububat ve bakliyat ihracatı yüzde 4,2 arttı

"FİYAT İSTİKRARI KORUNUYOR"

TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, sektörün hem iç piyasada fiyat istikrarını koruyan hem de dış pazarlarda Türkiye'nin rekabet gücünü yükselten stratejik bir rol üstlendiğini belirtti. sektöründe istihdam, satın alma hacmi ve stoklardaki yükselişin sürdüğünü vurgulayan Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

Türkiye'nin hububat ve bakliyat ihracatı yüzde 4,2 arttı

"Bu alanda kritik ürünlerin yer aldığı hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar tarafında fiyat istikrarı korunuyor. Bu tablo, üretim kapasitemizin yanı sıra güçlü lojistik ağlarımız ve planlı arz yönetimimizin bir yansıması. Türkiye'nin gıda sanayisi bugün yalnızca üretim hacmiyle değil, kalite, güvenilirlik ve sürdürülebilir tedarik kabiliyetiyle de bölgesinde örnek gösteriliyor. İhracat birim fiyatlarındaki artış da sektörümüzün yüksek katma değer üretme gücünün bir yansıması."

Tiryakioğlu, tarımsal üretimin desteklenmesinin sanayici ve ihracatçıların bilgi, analiz ve sermaye birikimiyle birleştiğinde hem iç piyasa istikrarına hem de küresel rekabetçiliğe kalıcı katkı sağlayacağını, bunun da gıda sektöründe uzun vadeli büyüme vizyonunu güçlendireceğini kaydetti.

