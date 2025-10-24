Menü Kapat
Benim Sayfam
Avatar
Editor
 24.10.2025

Mert Yazıcıoğlu ile İpek Filiz Yazıcı'nın neşeli hali kameraya yansıdı! Yıllar sonra yan yanalar

Kuruluş Osman dizisinin çekimlerine başlayan Mert Yazıcıoğlu, katıldığı lansmanda daha önce Aşk 101 dizisinde rol aldığı İpek Filiz Yazıcı ile buluştu. İki ismin eğlenceli anları kameraya yansırken,

dizisinde rol alan , katıldığı lansmanda Aşk 101 dizisinde partner olduğu İpek Filiz Yazıcı ile karşılaştı. İki ünlü ismin neşeli hali gündem olurken, ikilinin yan yana karesine hayranlarından beğeni yağdı.

MERT YAZICIOĞLU İLE İPEK FİLİZ YAZICI YILLAR SONRA YAN YANA

Kuruluş Osman dizisinde rol alan Mert Yazıcıoğlu, katıldığı lanmsmanda İpek Filiz Yazıcı ile karşılaştı. Daha önce Aşk 101 dizisinde birlikte rol alan iki ismin neşeli hali dikkat çekti.

Mert Yazıcıoğlu ile İpek Filiz Yazıcı'nın neşeli hali kameraya yansıdı! Yıllar sonra yan yanalar

Oyuncu Mert Yazıcıoğlu, "Hazırlık süreci çok güzel, ancak biraz zor geçti. Ama çok keyifli gidiyor. Çok iyi bir 1'inci bölüm olduğunu düşünüyorum. Seyircimizin takdiri yine tabi." ifadelerini kullandı.

Mert Yazıcıoğlu ile İpek Filiz Yazıcı'nın neşeli hali kameraya yansıdı! Yıllar sonra yan yanalar

İPEK FİLİZ YAZICI'DAN BOŞANMA AÇIKLAMASI

Ufuk Beydemir ile boşanan oyuncu İpek Filiz Yazıcı, bir etkinlikte görüntülendi. Muhabirlerin sorusuna 24 yaşındaki oyuncu, "Bitmesi gerekiyordu bitti. Çok da konuşacak bir şey yok." diyerek konuyu resmen kapattığını ilan etti.

Mert Yazıcıoğlu ile İpek Filiz Yazıcı'nın neşeli hali kameraya yansıdı! Yıllar sonra yan yanalar
#boşanma
#kuruluş osman
#mert yazıcıoğlu
#İpek Filiz Yazıcı
#Aşk 101
#Dizi Haberleri
#Medya
