Toplu sözleşme görüşmelerinde takvim daralıyor! Gözler 31 Ağustos’ta

Memur ve emeklisinin zam teklifi için takvim işlemeye devam ediyor. 8'inci dönem kamu toplu iş sözleşme görüşmeleri hafta sonu da sürdü. Görüşmeler kapsamında hükümetin ilk teklifi, 2026'nın ilk yarısı için yüzde 10, ikinci yarısı için yüzde 6 olmuştu. 2027'nin her iki altı aylık dönemi için de yüzde 4 zam önerilmişti.

ARA MÜZAKEREDE YENİ TEKLİF

Cuma günü yapılan ara müzakere kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile yetkili sendika temsilcileri bir araya geldi. Görüşmeler sonucunda taban aylığa bin liralık artış yönünde ek teklif sunuldu.

Ara müzakerenin ardından taraflar yeniden buluşarak hizmet kollarına yönelik müzakereleri sürdürdü. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İlerleyen günlerde de uzlaşı zemininde görüşmelerimizi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

SÜREÇ 31 AĞUSTOS'TA TAMAMLANACAK

Toplu sözleşme süreci en geç 31 Ağustos’ta sona erecek. Uzlaşma sağlanamaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek ve kurulun vereceği karar bağlayıcı olacak. Sürecin tamamlanmasının ardından 2026 ve 2027 yıllarında uygulanacak toplu sözleşme zam oranları netleşecek. Elde edilecek kazanımlar, yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini doğrudan etkileyecek. Ayrıca sosyal ve mali haklar da toplu sözleşmeyle birlikte belirlenmiş olacak.