Toyota rekor kırdığını duyurdu! Resmi açıklama geldi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Toyota'nın yılın ilk yarısındaki toplam satışlarının yüzde 5 artarak rekor seviyeye ulaştığı duyuruldu. Eylül ayında bir önceki yıla kıyasla yüzde 3 artarak 949 bin 153 adede yükseldi. Üretim ise yüzde 9 artarak 1 milyon 36 bin 106 araca ulaştı.
Toyota Motor Corp., 2025'in ilk yarısında küresel satışlarda rekor kırdı. ABD pazarındaki güçlü büyüme, Çin ve Japonya'daki düşük performansın negatif etkisini dengeledi.
Toyota'nın Pazartesi yaptığı açıklamaya göre, Daihatsu Motor Co., ve Hino Motors Ltd. iştirakleri de dahil olmak üzere toplam satışlar Eylül ayında bir önceki yıla kıyasla yüzde 3 artarak 949 bin 153 adede yükseldi. Üretim ise yüzde 9 artarak 1 milyon 36 bin 106 araca ulaştı.
Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota, Çin'deki talep değişimi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı tarifelerin yol açtığı ticaret gerginliklerine rağmen büyümeyi sürdürdü. Toyota, yılın ilk yedi ayında üst üste rekor üretim ve satış rakamlarına ulaştı. Ancak üretim ve satışlar Ağustos ayında ivme kaybetti.
Toyota ve Lexus markalarının satışları Eylül'de Çin ve Japonya'da gerilerken, ABD'de benzinli-elektrikli hibrit araçlara yönelik güçlü talep sayesinde yüzde 14'ün üzerinde artış kaydetti. Hibrit modeller, mali yılın ilk yarısında toplam satışların yüzde 42'sini oluşturdu. Toplam satışlar ise 6 aylık dönemde yüzde 5 yükselerek yeni bir rekor kırdı.