Toyota rekor kırdığını duyurdu! Resmi açıklama geldi

Toyota'nın Pazartesi yaptığı açıklamaya göre, Daihatsu Motor Co., ve Hino Motors Ltd. iştirakleri de dahil olmak üzere toplam satışlar Eylül ayında bir önceki yıla kıyasla yüzde 3 artarak 949 bin 153 adede yükseldi. Üretim ise yüzde 9 artarak 1 milyon 36 bin 106 araca ulaştı.