Trump Beyaz Saray'ı kazanırsa Çin'in yeni kabusu başlayacak! İkinci Ticaret Savaşı kapıda

11 Ağustos 2024 16:33 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 16:49

ABD ve Çin arasında kripto para yarışı! Dünyada en fazla Bitcoin sahibi ülke belli oldu

ABD ve Çin arasında kripto para yarışı! Dünyada en fazla Bitcoin sahibi ülke belli oldu

Cumhuriyetçi aday Donald Trump, bu yılki başkanlık seçimlerini kazanırsa Çin ithalatına uygulanan tarifeleri yüzde 60 veya daha fazlasına çıkaracağını söyledi. Çin'e verilen ekonomik zarar, tarifeler daha yüksek olacağı ve Çin ekonomisi çok daha savunmasız olacağı için Trump'ın ilk dönemindekinden çok daha keskin olması bekleniyor.

ÇİN ABD TİCARET SAVAŞI İHTİMALİ

İlk ticaret savaşı, Trump'ın 2018'de Çin'den gelen 350 milyar dolarlık ithalata (2018 toplamının %65'i) %25'e kadar gümrük vergisi koymasıyla patlak verdi. Bu ithalata güneş panelleri, çamaşır makineleri, çelik ve alüminyum da dahildi. Çin, ABD mallarına kendi gümrük vergileriyle karşılık verdi.

Çoğu ekonomist, Çin'in bu ticaret savaşından en kötü şekilde etkilendiğini söylüyordu ancak etkisi uzun sürmedi. Batı'daki karantina altındaki tüketiciler tüketici elektroniği ve diğer ev konforlarıyla dolup taştıkça, ihracatı pandemi sırasında güçlü bir şekilde toparlandı.

Çinli ihracatçılar o zamandan beri devlet desteği ve düşük fiyatlar sayesinde yeni pazarlar buldular. Çin'in mal ticaretindeki fazlası Haziran ayında aylık rekor kırarak neredeyse 100 milyar dolara ulaştı ve bu artış Avrupa Birliği ve Güneydoğu Asya'ya yapılan ihracatla desteklendi.

İHRACAT DÜŞERSE ÇİN'İN KABUSU BAŞLAR

Çin, destansı bir emlak krizinin üçüncü yılına girdi.

Emlak krizi ve salgının devam eden travmasıyla yanan Çinli tüketiciler, cüzdanlarını sıkı bir şekilde tutuyor. Yerel hükümet maliyesi ciddi bir baskı altında ve özel sektör güveni durgunlukta.

Wall street journal'ın haberine göre, üretim ve ihracata olan bu bağımlılık, Çin'i ABD-Çin ticaret savaşındaki tırmanışa karşı çok daha hassas hale getiriyor.

Pictet Asset Management Başekonomisti Patrick Zweifel, Kamala Harris'in başkanlığının Biden yönetiminin daha seçici gümrük tarifesi politikasına devam etmesi halinde, önümüzdeki yıl Çin'in ekonomik büyümesinden yaklaşık 0,03 puanlık bir düşüş yaşanabileceğini tahmin etti.

Trump'ın önerdiği gibi tüm Çin mallarına uygulanan gümrük vergileri %60'a yükseltilirse, bu darbe çok daha büyük olacak ve belki de 1,4 puanlık bir etki oluşturacak.

Trump'ın tahminlerine göre 2025 yılında büyümeyi beklenen %4,8'den %3,4 civarına düşürecek.

UBS, ABD'nin Çin malları ithalatına uygulayacağı %60 oranındaki gümrük vergisinin, uygulamadan sonraki 12 ay içinde GSYH büyümesini yaklaşık %2,5 puan düşüreceğini, ancak Çin'in dengeleyici adımlar atması halinde bu düşüşün sadece %1,5 puan olacağını tahmin etti.

PARA BİRİMİNİN ZAYIFLAMASINA İZİN VEREBİLİR

Çinli politika yapıcılar para biriminin daha da zayıflamasına izin verebilir, ihracatçılara vergi iadeleri ve diğer avantajları genişletebilir ve faiz oranlarını düşürebilir.

Goldman Sachs'a göre, ABD ürünlerine yönelik gümrük tarifelerini yükseltmek, kritik minerallerin tedarikini durdurmak ve muhtemelen Hazine tahvilleri gibi ABD varlıklarını satmak gibi misillemelerle ABD'yi yeniden düşünmeye zorlamaya çalışabilirler.

Çin'deki üniversiteler ve Stanford Üniversitesi tarafından yayınlanan çalışmalar, Trump'ın ilk tur gümrük vergilerinin sadece ihracatı kısmakla kalmayıp kurumsal kazançları sıkıştırdığını, iş dünyası ve tüketici güvenini zedelediğini ve yatırım ve işe alımları azalttığını ortaya koydu.

Ekonomistler, Trump'ın Çin'den ithal edilen her ürüne gümrük vergisi uygulayacağı için bu etkilerin tekrarlanacağını ve bu kez daha da artacağını söylüyor.

DİĞER ÜLKELER DE BARİYERLERİ YÜKSELTİYOR

Çinli firmaların kârları, zayıf talep ve kronik arz fazlası nedeniyle baskı altında. Üretici fiyatları neredeyse iki yıldır düşüyor.

Çin 2018'den bu yana bazı ihracatlarını ABD'den uzaklaştırdı ve gelişmekte olan ekonomilere daha fazla satış yapıyor.

ABD pazarının %60'lık bir gümrük vergisiyle fiilen kapanmasıyla Çin, diğer pazarlara daha da fazla satış yapmak zorunda kalacak. Ancak Hindistan, Brezilya ve Meksika gibi bazı ülkeler, yerel istihdam ve endüstriler için endişe duyduklarından Çin ithalatına karşı çıkıyorlar.