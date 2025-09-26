Menü Kapat
Benim Sayfam
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Trump imzaladı: İşte yeni TikTok kararı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ülkedeki operasyonlarının ABD'li yatırımcılara satılmasının önünü açan kararnameye imza attı.

Başkanı , Oval Ofis'te 'un gerekliliklerini yerine getirerek ülkede faaliyet göstermeye devam etmesini sağlayacak kararnameyi imzalarken değerlendirmelerde bulundu. Devlet Başkanı Şi Cinping ile "çok iyi" bir görüşme yaptıklarını anımsatan Trump, "Ona çok saygı duyuyorum. Umarım o da bana çok saygı duyuyordur. TikTok ve diğer konular hakkında konuştuk ve bize onay verdi" dedi.

Trump imzaladı: İşte yeni TikTok kararı

Dell Technologies CEO'su Michael Dell, Fox yöneticisi Rupert Murdoch ve Oracle'ın kurucusu Larry Ellison gibi "ABD'yi seven" 4-5 yatırımcının girişime dahil olduğunu belirten Trump, Oracle'ın güvenlik konusunda büyük bir rol oynayacağını dile getirdi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de Çin tarafında bir miktar direnç olmasına rağmen TikTok'un ülkede faaliyet göstermeye devam etmesini istediklerini söyledi.

Trump imzaladı: İşte yeni TikTok kararı

Vance, Amerikalıların veri gizliliğini yasaların gerektirdiği şekilde korumayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Bu anlaşma, Amerikalıların Tiktok'u geçmişte olduğundan daha güvenli bir şekilde kullanabileceği anlamına geliyor. Verileri güvende olacak ve vatandaşlarımıza karşı propaganda silahı olarak kullanılmayacak" dedi. Vance, şirketin yaklaşık 14 milyar dolar değerinde olacağını belirtti.

Trump imzaladı: İşte yeni TikTok kararı

ABD MERKEZLİ YENİ ORTAK ŞİRKET YÖNETECEK

Beyaz Saray tarafından paylaşılan kararnamede yer alan satış planına göre, TikTok'un ülkedeki operasyonları, ABD merkezli yeni bir ortak girişim tarafından yürütülecek. Ortak girişimin çoğunluğu Amerikalı yatırımcıların kontrolünde olacak, ByteDance ve bağlı şirketlerin payı yüzde 20'nin altında kalacak.

Trump imzaladı: İşte yeni TikTok kararı

Algoritmalar, veri depolama ve yazılım güncellemelerinin denetimi ABD'de kurulacak yeni yapının kontrolünde olacak. Amerikalı kullanıcı verileri yalnızca ABD'li bir şirketin bulut ortamında saklanacak ve güvenlik ortakları tarafından denetlenecek. Ayrıca Adalet Bakanlığı, 120 gün boyunca TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasayı uygulamayacak.

Trump imzaladı: İşte yeni TikTok kararı

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi de hafta başında, teknoloji devi Oracle ve özel sermaye şirketi Silver Lake'in TikTok'un ABD operasyonlarını kontrol edecek yatırımcı konsorsiyum arasında yer alacağını açıklamıştı.

ETİKETLER
#veri gizliliği
#çin
#tiktok
#donald trump
#abd
#güvenlik
#Oracle
#Ekonomi
