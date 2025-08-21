Menü Kapat
Arama Kapat
 Murat Makas

Trump neyin peşinde? Samsung'dan hisse alacak

Trump yönetiminin, yalnızca Intel değil, ABD'de büyük ölçekli üretim yatırımları yapan Micron, Samsung ve TSMC gibi çip devlerinden de hisse satın almayı değerlendirdiği öne sürüldü.

Trump neyin peşinde? Samsung'dan hisse alacak
Murat Makas
21.08.2025
21.08.2025
Geçtiğimiz günlerde, ABD hükümetinin zor dönemden geçen Intel'in yüzde 10'luk hissesini satın almak istediği iddiası gündeme gelmişti. Bu alım için Intel'in ABD'de üretim kapasitesini artırmak amacıyla CHIPS Act kapsamında aldığı 7,9 milyar dolarlık teşvikin hisseye çevrilmesi planlanıyor. Ancak bu tutarın, yüzde 10'luk için yeterli olmadığı, ek federal kaynaklara ihtiyaç duyulacağı belirtiliyor.

Trump neyin peşinde? Samsung'dan hisse alacak

MİCRON, SAMSUNG VE TSMC İÇİN DE BENZER FORMÜL

Reuters'ın aktardığına göre, Trump yönetimi aynı formülü diğer yarı iletken üreticileri için de uygulamayı düşünüyor. Biden döneminde toplam 33,7 milyar dolarlık fon ayrılmış olsa da, bugüne kadar ödemelerin oldukça sınırlı kalması, Trump yönetimine şirketlerle pazarlıkta önemli bir koz sağlıyor.

Bu kapsamda için 6,6 milyar dolar, Micron için 6,2 milyar dolar, Samsung için ise 4,75 milyar dolar teşvik ayrıldığı görülüyor. Eğer hibeler hisseye çevrilirse, devletin yalnızca Intel değil, sektörün tüm büyük oyuncularında pay sahibi olması söz konusu olacak.

Trump neyin peşinde? Samsung'dan hisse alacak

INTEL’İN AVANTAJI AZALIYOR

Bu hamlenin, uzun süredir yalnızca Intel’in lehine olacağı düşünülen devlet desteğini sektöre yayması dikkat çekiyor. Dolayısıyla Intel’in ayrıcalıklı konumunun zayıflaması, şirketin hisselerine de yansıdı. Haberin ardından Intel hisseleri, piyasa kapanışı sonrası işlemlerde hafif değer kaybetti.

