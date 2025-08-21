Trump neyin peşinde? Samsung'dan hisse alacak

Geçtiğimiz günlerde, ABD hükümetinin zor dönemden geçen Intel'in yüzde 10'luk hissesini satın almak istediği iddiası gündeme gelmişti. Bu alım için Intel'in ABD'de üretim kapasitesini artırmak amacıyla CHIPS Act kapsamında aldığı 7,9 milyar dolarlık teşvikin hisseye çevrilmesi planlanıyor. Ancak bu tutarın, yüzde 10'luk hisse için yeterli olmadığı, ek federal kaynaklara ihtiyaç duyulacağı belirtiliyor.

MİCRON, SAMSUNG VE TSMC İÇİN DE BENZER FORMÜL

Reuters'ın aktardığına göre, Trump yönetimi aynı formülü diğer yarı iletken üreticileri için de uygulamayı düşünüyor. Biden döneminde toplam 33,7 milyar dolarlık fon ayrılmış olsa da, bugüne kadar ödemelerin oldukça sınırlı kalması, Trump yönetimine şirketlerle pazarlıkta önemli bir koz sağlıyor.

Bu kapsamda TSMC için 6,6 milyar dolar, Micron için 6,2 milyar dolar, Samsung için ise 4,75 milyar dolar teşvik ayrıldığı görülüyor. Eğer hibeler hisseye çevrilirse, devletin yalnızca Intel değil, sektörün tüm büyük oyuncularında pay sahibi olması söz konusu olacak.

INTEL’İN AVANTAJI AZALIYOR

Bu hamlenin, uzun süredir yalnızca Intel’in lehine olacağı düşünülen devlet desteğini sektöre yayması dikkat çekiyor. Dolayısıyla Intel’in ayrıcalıklı konumunun zayıflaması, şirketin hisselerine de yansıdı. Haberin ardından Intel hisseleri, piyasa kapanışı sonrası işlemlerde hafif değer kaybetti.